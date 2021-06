Fernando Alonso s’attend à des discussions sur une règle de qualification «injuste»

in

Fernando Alonso s’attend à ce que des discussions soient imminentes sur l’approche future de la Formule 1 envers les pilotes qui déclenchent des drapeaux rouges en qualifications.

Charles Leclerc a maintenant obtenu la pole position dans les courses consécutives en raison de drapeaux rouges coupant court à la Q3.

A Monaco, c’est Leclerc lui-même qui s’est écrasé dans son dernier tour lancé, provoquant l’arrêt prématuré de la Q3. En conséquence, Leclerc a été confirmé comme pole-sitter ayant détenu P1 au moment de son incident.

Et la situation s’est répétée au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Encore une fois, le pilote Ferrari était en pole provisoire et cette fois, les accidents de Q3 pour Yuki Tsunoda et le coéquipier de Leclerc Carlos Sainz ont conduit à un drapeau rouge de la séance.

C’est à nouveau la pole position pour Leclerc.

Mais ce fut loin d’être le seul incident, Daniel Ricciardo parmi les autres ayant chuté lors des qualifications de Bakou.

Le pilote McLaren a assuré sa propre élimination en Q2 en s’écrasant au virage 3, mais aussi celles de plusieurs autres pilotes qui étaient en plein tour pour tenter de se classer parmi les 10 premiers.

Actuellement, il n’y a pas de règle en place pour invalider le temps d’un conducteur qui provoque un drapeau rouge, mais c’est une situation qu’Alonso veut résoudre car il se sent “un peu étrange que des gens fassent des erreurs et ne paient aucun prix”.

“C’est la règle que nous connaissons tous”, a-t-il déclaré, cité par The Race.

« Je sais qu’il y a eu des discussions après Monaco où Leclerc s’est écrasé et Ferrari a pu réparer la voiture.

« Je pense qu’il y en aura encore plus maintenant car il y a quatre ou cinq voitures qui ont fait une erreur et il n’y a pas de prix à payer. C’est un peu injuste pour tous ceux qui n’ont commis aucune erreur.

«Nous connaissions la règle avant de commencer le week-end et parfois nous savons vraiment que si nous finissons dans le mur, nous bénéficierons de cette règle.

« Vous espérez toujours voir la vraie bataille sur les deux derniers trains de pneus neufs en Q3 lorsque les gants sont retirés. Nous aimons tous voir ça. Bien sûr, il y aura des discussions.

