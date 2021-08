Fernando Alonso “se balance comme s’il avait 21 ans”

Allan McNish a fait l’éloge de Fernando Alonso, affirmant qu’il avait toujours la même motivation qu’à 21 ans.

Après un début difficile chez Alpine après son retour, le double champion du monde a depuis retrouvé la forme et a commencé à ressembler à son ancien moi – et l’ancien pilote de F1 McNish estime que la motivation qu’il a à son âge et son niveau d’expérience est grande voir.

« La chose que je viens de voir avec Alonso [in Hungary] était le feu, cette énergie », a déclaré McNish sur le podcast F1 Nation.

“C’était il y a 18 ans, en Hongrie, quand il a remporté son tout premier Grand Prix, et de voir cette énergie, ce feu et cette motivation [now] fleurit impressionnant.

« Parce que lorsque vous êtes dans le jeu depuis longtemps, surtout à un niveau élevé, ce genre de chose se déclenche. Cela sort un peu de votre système, mais ce n’est certainement pas le cas pour lui.

“Il est toujours là-bas en train de se balancer comme s’il avait 21 ans.”

Alonso avait initialement été à la traîne de son coéquipier Esteban Ocon lors des premières manches de la saison à Alpine, mais avait terminé plus haut que le Français cinq courses de suite avant les événements de Hongrie, qui ont vu Ocon remporter une célèbre victoire pour l’équipe.

L’Espagnol a déclaré que créer les circonstances entourant l’action au Hungaroring prendrait “des années” avant que cela ne se reproduise, mais il a joué un rôle important en aidant Ocon à remporter la victoire lors d’une journée frénétique à Budapest.

Il a fait une superbe démonstration défensive pour garder Lewis Hamilton en charge derrière lui, et McNish dit que c’est un domaine dans lequel le double champion du monde a pu s’affiner lors des dernières courses.

“Je ne pense pas que vous oubliez votre tactique, je pense que vous en oubliez les subtilités”, a déclaré l’ancien pilote Toyota.

“En lui parlant par la suite, il a dit que c’était la chose avec laquelle il avait eu du mal au début de la saison, juste la finesse de pouvoir les livrer.

“La théorie, la stratégie, comme il l’a fait au premier virage [in Hungary] quand il a fait une petite erreur. Il a soutenu Lewis pour que Lewis ne puisse pas vraiment l’attaquer.

«Ce sont des trucs qui sont juste à l’intérieur, et clairement à l’intérieur de lui. Mais ce qui m’a impressionné, c’est son aperçu très tôt de l’impact de sa course sur Ocon et de la façon dont, à mon avis, il a remporté la course pour Ocon.