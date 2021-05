Fernando Alonso se sent non respecté après le podium de Carlos Sainz

Le double champion du monde Fernando Alonso s’est senti un peu méprisé par la réaction positive à la P2 de Carlos Sainz à Monaco.

De tous les pilotes qui ont changé d’équipe pendant la saison morte, Sainz a certainement été celui qui s’est installé le plus rapidement dans sa nouvelle maison.

Déjà l’Espagnol pousse fort Charles Leclerc, et il n’a fallu que cinq courses pour que son premier podium en Ferrari rouge arrive après avoir franchi la ligne P2 au Grand Prix de Monaco.

Mais c’est précisément ce respect et cette positivité qui ont quelque peu irrité Alonso.

Avec 32 victoires à son actif, Alonso n’est pas étranger au drapeau à damier, mais il y a également eu beaucoup de P2 lors de ses 97 visites sur le podium.

Mais chaque fois qu’il terminait deuxième, Alonso a déclaré que c’était comme un «enterrement» dans les conférences de presse, centré sur le moment où il gagnerait plutôt que sur le respect de cette réalisation.

«Je me souviens qu’il y a cinq ou six ans, je faisais neuf ou dix podiums par saison, [If I was] deuxièmement, c’était un enterrement lors de la conférence de presse parce que [I was being asked] «quand allez-vous gagner?» il est cité par GPFans.

«Maintenant, je pense que quand je vois que j’ai 97 podiums, je pense surtout que les cinq ou six dernières années de ces podiums n’ont probablement pas été prises en compte. Nous voyons cela maintenant.

Mais Alonso a clairement indiqué qu’il était très heureux pour son compatriote Sainz, et espère le voir également sur la plus haute marche du podium.

Cela étant dit, il admet qu’un tel résultat est peu susceptible de se produire dans des circonstances normales, en raison de la force de Mercedes et de Red Bull autour de circuits plus conventionnels.

«Je suis très, très heureux pour Carlos», a déclaré Alonso.

«J’ai parlé avec lui sur la grille à l’hymne national. Il était déjà sur le podium à ce moment-là car il partait troisième après les problèmes de Leclerc et avec le [Valtteri] Question Bottas, c’était encore mieux.

«J’espère que nous pourrons bientôt voir une victoire en course, mais nous savons que dans un circuit normal, peut-être que Mercedes et Red Bull sont toujours en tête. C’était donc une opportunité et elle a été saisie, donc c’était bien.

