Fernando Alonso se sent physiquement prêt à « commencer la saison la semaine prochaine »

À 40 ans, Fernando Alonso pense que son âge est un avantage en F1 – et serait prêt à entamer une autre saison « la semaine prochaine ».

L’Espagnol devient l’homme d’État le plus âgé du sport pour la campagne 2022 après le départ à la retraite de Kimi Raikkonen. Il sera donc le seul pilote sur le terrain à avoir atteint la cinquième décennie de sa vie.

Mais il n’y a rien chez Alonso qui le distingue comme un vieil homme, que ce soit physiquement, mentalement ou dans sa conduite, et bien qu’il soit désireux de planifier au mieux sa saison morte, il insiste sur le fait qu’il aurait pu continuer à courir tout le temps. traverser l’hiver si nécessaire.

En effet, après avoir participé au test de pneumatiques Pirelli à Abu Dhabi, il n’est pas encore prêt à raccrocher son casque : il participera à une course de karting de 24 heures à Dubaï ce week-end.

148 tours plus tard 🙌#F1Testing ✔️ pic.twitter.com/TVyEWzZRqb – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 15 décembre 2021

« Je suis super fort, je suis prêt… Je peux commencer la saison la semaine prochaine à Bahreïn !

« Non, j’avais prévu d’avoir une préparation différente l’année prochaine, non pas parce que les voitures seront différentes mais juste parce que l’hiver dernier je n’ai pas pu faire une bonne préparation à cause de l’accident de vélo. »

Le pilote Alpine a déjà confirmé qu’il se fera retirer les plaques de son visage en janvier qui ont été insérées après avoir été renversé de son vélo lors d’un entraînement à Lugano, en Suisse.

« Je suis plus proche qu’il y a 10 mois », a-t-il déclaré. « Difficile de connaître… la limite et où nous pourrions aller l’année prochaine.

« Je pense que nous avons besoin d’un bon hiver, c’est sûr. Je dois être préparé ou me préparer un peu mieux que l’an dernier. L’accident de février avec le vélo n’a pas aidé.

« [Regarding] mon âge, je me sens bien. Honnêtement, je me sens un avantage, tu sais ? Quand je viens sur un circuit, je connais les circuits. Encore maintenant, vous savez que tout le monde teste ce pneu de 18 pouces et je connais très bien ces pneus du WEC (Championnat du Monde d’Endurance).

« Il y a exactement le même comportement sur les pneus et la même façon dont vous devez conduire le pneu… toutes les choses auxquelles je fais face – auxquelles les autres font face pour la première fois – pour moi, c’est la deuxième ou la troisième fois. C’est bon. »

Il a ajouté : « Je pense que je ne vois que les avantages. Physiquement, je pense que les voitures d’aujourd’hui ne sont pas très exigeantes. Je pense qu’en 2004, ’05, l’âge était peut-être une limitation, mais aujourd’hui j’ai fait 148 tours et dans deux heures j’ai un essai libre à Dubaï (pour les 24 heures de karting de Dubaï).

« Je peux faire 300 tours avec ces voitures, donc il n’y a pas de problème physiquement. »