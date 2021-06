Fernando Alonso se sent “ plus confiant à chaque course ”

Fernando Alonso a déclaré que sa confiance était toujours à la hausse malgré un début difficile pour son retour en Formule 1.

Les luttes d’Alonso ont été très bien documentées et soulignées par le fait que son coéquipier, Esteban Ocon, est vraiment le pilote au sommet dans cette bataille particulière entre coéquipiers.

Le double champion du monde pensait qu’il ne faudrait que trois ou quatre courses pour revenir complètement à la vitesse, mais il a maintenant prolongé cette chronologie après avoir déclaré dans une interview avec RACER qu’il faudrait désormais «huit ou neuf» courses pour être retour à 100 pour cent.

Cela étant dit, son niveau de confiance continue d’augmenter.

«Je me sens de plus en plus confiant à chaque course», a déclaré Alonso dans l’aperçu de l’équipe d’Alpine.

«Je pense que nous pouvons voir qu’il faut un peu de temps aux pilotes qui sont dans les nouvelles équipes cette année pour s’adapter et c’est la même chose pour moi.

«C’est un processus et nous apprenons et essayons toujours de trouver des moyens d’améliorer la voiture.

«Mais nous sommes conscients que 2022 va être une année importante et c’est en quelque sorte une année de préparation.

«La voiture s’est bien déroulée dans des courses comme Portimao et Barcelone, nous sommes donc convaincus que nous pouvons tirer parti de ces performances et de ces leçons pour marquer des points plus cohérents et nous battre avec les équipes autour de nous dans le championnat.

Se concentrant plus spécifiquement sur Bakou, Alonso a hâte de courir sur une piste qui a développé une grande habitude de produire des résultats imprévisibles.

«J’aime toujours courir ici à Bakou», a-t-il déclaré.

«C’est un bon circuit avec de nombreux virages difficiles et des opportunités de dépassement.

«Après deux courses consécutives – où il était assez difficile de doubler – c’est bien d’en avoir une là où il y a plus d’options. Je me suis qualifié en dehors du top 10 lors de mes deux dernières courses ici, mais j’ai terminé dans les points.

«Cela montre simplement que tout peut arriver dans ce qui est généralement un week-end très imprévisible.

«Le circuit présente un mélange de domaines où la priorité est la vitesse maximale, tandis que le secteur intermédiaire dépend davantage de l’appui et de l’adhérence mécanique.

«C’est un week-end exigeant tant pour la voiture que pour le pilote et il sera très important de trouver un bon équilibre avec les réglages.»

