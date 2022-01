Fernando Alonso se sent reconnaissant d’avoir le «luxe» du retour en F1

Fernando Alonso ne prend pas son retour en Formule 1 pour acquis, extrêmement reconnaissant d’avoir pu revenir au sport pour une dernière fissure.

Le double champion du monde est devenu de plus en plus désillusionné par la course au milieu de terrain sans espoir de jamais rattraper Mercedes à l’extrémité la plus pointue du peloton.

En conséquence, Alonso a mis fin à son deuxième passage chez McLaren à la fin de la saison 2018 et a ensuite tenté de nouveaux défis en sport automobile tels que le Championnat du monde d’endurance, l’Indy 500 et le Rallye Dakar.

Mais, Alonso est revenu en Formule 1 avec Alpine avant la campagne 2021, attiré par la perspective de courses beaucoup plus serrées et compétitives dans les saisons à venir avec la refonte de la réglementation qui entrera en place cette année.

Comme beaucoup de pilotes avant Alonso l’ont découvert, une fois que vous quittez la grille de Formule 1, il peut être très difficile de trouver un moyen de revenir et il se considère donc très chanceux d’avoir même pu revenir en premier.

« J’ai eu le luxe de revenir au sport », a déclaré Alonso, cité par GPFans.

« Quand j’ai décidé d’arrêter, quand j’ai décidé de revenir, c’est un luxe très élevé, car normalement c’est un très petit groupe de pilotes qui peut piloter une Formule 1 [car] et ce n’est pas facile d’avoir ce genre de possibilités, alors je suis reconnaissant pour cela.

Alonso a également été d’humeur réfléchie lors de sa récente apparition à la télévision espagnole et de ses premiers jours de karting.

« Mon père a fabriqué un petit kart pour ma sœur, elle ne l’a pas aimé, moi, et le week-end suivant, il y a eu une course », a expliqué Alonso, cité par la version espagnole de Motorsport.com.

« Ils m’ont inscrit et j’ai couru. J’étais dernier, je pense que la course était de 20 tours et j’en ai fait deux, j’ai été doublé 18 fois, mais c’est comme ça que tout a commencé. Heureusement, ma sœur n’a pas aimé ça !

Alonso a maintenant sa propre école de karting, mais conserve un état d’esprit réaliste lorsqu’il s’agit d’un de ses produits d’académie pouvant potentiellement atteindre la Formule 1.

« Pour les enfants qui veulent commencer et devenir pilotes de F1, vous ne voulez pas enlever leur illusion, mais vous avez besoin d’une série de coïncidences, comme de la chance ou des sponsors », a-t-il averti.

« C’est le sport le plus cher qui soit.

« Entre les vêtements, même le kart, un bon peut coûter jusqu’à 10 000 euros, ce qui est comme une voiture, et puis il faut ajouter l’essence, la chaîne, les pneus, qui ne durent pas plus d’un week-end. «