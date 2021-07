Fernando Alonso : se sentir à nouveau plus un coureur

Se sentant plus confiant dans son A52, Fernando Alonso dit que ses “instincts” sont en train de se manifester, étendant sa série de points à cinq points à Silverstone.

Bien que le pilote Alpine ait raté une place en Q3 de 0,025 seconde lors des qualifications de vendredi soir pour les qualifications de sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, un premier tour épique lors de la course de 17 tours samedi soir l’a vu terminer P7.

C’était à nouveau P7 pour l’Espagnol lors du grand prix de dimanche, étendant sa série de résultats parmi les dix premiers à cinq.

Cela l’a placé 11e au championnat des pilotes avec 26 points.

Le chat radio d’Alonso après la course avec Karel Loos @alo_oficial #FernandoAlonso pic.twitter.com/K4yF2Tm7pb – SupportFAlonso (@Supportalonso_) 18 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

Parlant de sa course sur le circuit de Silverstone, il a déclaré sur le site officiel de la F1 : « Très occupé, nous n’avons jamais une course facile – nous sommes toujours dans des batailles différentes à différents types de course.

“Je pense [it was] un week-end fort.

« Nous avons été dans les points lors des quatre ou cinq dernières courses, notre meilleur résultat était à Bakou, P6, mais c’était une course étrange.

« Donc, aujourd’hui, P7, était probablement notre week-end le plus fort en termes de rythme de course – [I’m] heureux pour ça.

“Une course difficile pour la gestion des pneus avec beaucoup de problèmes d’ampoules, mais nous l’avons plutôt bien gérée et avons obtenu un bon résultat, je pense.”

Le double champion du monde n’a manqué de marquer que dans trois des 10 courses de cette année.

Alors qu’il était initialement derrière son coéquipier Esteban Ocon alors qu’il retrouvait ses marques après deux ans d’absence en Formule 1, Alonso s’est imposé lors des dernières courses.

Lorsqu’on lui a demandé si la « netteté » revenait à sa course, il a répondu : « Oui, je pense que je me sens mieux et je me sens plus un coureur maintenant.

« Les premiers week-ends, Bahreïn, Imola, c’était comme si tout partait de zéro.

“[I was] très conscient de beaucoup de choses et essayant de ne pas faire d’erreurs pour l’équipe.

“C’est différent maintenant, j’ai plus confiance dans la voiture, donc je peux utiliser un peu plus mon instinct maintenant.”