Fernando Alonso se voit rester chez Alpine jusqu’en 2024

Fernando Alonso a déclaré qu’il serait toujours le coéquipier d’Esteban Ocon chez Alpine au moins jusqu’à la fin de la saison 2024.

Le double champion du monde, qui aura 40 ans le mois prochain, a actuellement un contrat qui expire à la fin de la saison 2022 mais, dans une interview avec la publication espagnole AS, il a déjà l’intention de continuer à courir en Formule 1 avec Alpine bien au-delà. cette.

Son coéquipier Ocon a récemment signé un nouveau contrat de trois ans avec Alpine pour assurer son avenir avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2024.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait en 2024, Alonso a répondu : “Je serai là, c’est sûr… en tant que coéquipier.”

Si cela s’avère être le cas, Alonso sera toujours en Formule 1 à l’âge de 43 ans, mais il est clair qu’il a toujours la motivation, la passion et le désir de réussir dans tout ce qu’il fait.

“Chaque fois que je ferme ma visière, pour moi du moins, je veux être compétitif et j’aime bien faire les choses”, a-t-il déclaré.

« J’aime maintenir un haut niveau de discipline et d’engagement.

« Si ce n’est pas ici, ce sera aussi une partie de tennis l’après-midi avec mes amis. Mon niveau d’engagement et de sacrifice est comme ça. Pour moi, tout ce que je fais est à 100 pour cent. Ou je ne le fais pas.

Il était également clair qu’Alonso avait définitivement en tête le long terme lorsqu’il a demandé s’il se voyait gagner à nouveau une course de Formule 1.

“Je ne sais pas,” répondit Alonso.

« Je ne l’ai pas fixé comme un objectif fixe, comme un objectif, oui ou oui, que je dois atteindre.

“Chaque fois que je baisse ma visière et que je sors dimanche, je pense que ce sera peut-être le dimanche que je gagnerai.

« Même maintenant, quand je sais que ce serait impossible, je sors avec cette mentalité.

« L’année prochaine, en 2022, si tout s’enchaîne un peu et que c’est plus serré, peut-être qu’on pourra rêver davantage. Peut être pas.

“Et sinon, ce ne serait pas une déception non plus, et j’essaierais de m’améliorer et d’évoluer pour 2023.”

Mais, malgré la volonté de continuer longtemps dans le futur, Alonso a déclaré qu’il n’était pas motivé par des records tels que devenir le pilote avec le plus d’apparitions en Formule 1 de l’histoire.

“Les pilotes sont de plus en plus jeunes et il y a de plus en plus de Grands Prix par saison”, a-t-il déclaré.

“Quand j’ai commencé, il y en avait 16 ou 17, maintenant il y en a 23. C’est normal que dans quinze ou vingt ans, toutes ces statistiques de Grand Prix explosent.”

