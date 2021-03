Fernando Alonso a déclaré qu’il «s’était amusé» à son retour en Formule 1, bien qu’il n’ait pas pu terminer la course en raison de problèmes de freins.

Le double champion du monde est revenu dans le sport cette saison après deux ans d’absence, rejoignant la nouvelle Alpine, anciennement connue sous le nom de Renault.

Personne ne savait vraiment où ils se classaient parmi leurs concurrents du milieu de terrain lors des tests et cela n’est pas devenu beaucoup plus clair après la pratique.

Mais Alonso a montré ses capacités en voiture lors des qualifications, en décrochant la 9e place en Q3, par rapport à son coéquipier Esteban Ocon éliminé lors de la première séance.

Les choses ne se sont pas aussi bien déroulées pour Alonso dimanche à Bahreïn, car il a été contraint de se retirer de la course au 34e tour.

S’exprimant dans le paddock après l’ouverture de la saison, Alonso a expliqué: «Apparemment, il y avait des débris sur le conduit de refroidissement des freins, donc c’est un peu malchanceux car il y a un trou de cette taille (une petite forme) et pour obtenir des débris, il y a un mauvaise victime mais apparemment c’est ce qui s’est passé aujourd’hui.

«Mais nous devons le prendre et apprendre, et jusque-là c’était amusant. C’était une course amusante d’être là-bas et d’avoir des batailles avec mes collègues et j’espère qu’à Imola, nous serons prêts et réessayerons.

La saison dernière, Renault a terminé P5, derrière ses rivaux McLaren et Racing Point, et il semble que ce sera une autre bataille serrée au milieu de terrain en 2021.

AlphaTauri semble avoir progressé depuis l’année dernière, l’équipe paraissant solide pendant la pré-saison et le week-end d’ouverture, malgré le DNF de Pierre Gasly, tandis que McLaren a également l’air bien avec son nouveau moteur Mercedes.

Cependant, il n’y a toujours pas une image complète de la façon dont les équipes se comparent, et Alonso reconnaît que son équipe a du travail à faire avant la prochaine course à Imola dans trois semaines.

Il a déclaré à Formula1.com: «Je pense que nous devons encore nous améliorer, je pense que c’est très proche au milieu de terrain, quelques dixièmes changent beaucoup de positions.

«Nous devrons donc peaufiner les choses et exécuter à la perfection chaque course parce que plus d’erreurs peuvent coûter beaucoup de places en qualifications et en course, donc ce sera une saison très intéressante à regarder, je pense.

