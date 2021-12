Fernando Alonso signe 2021 avec un podium en karting des 24 heures de Dubaï

Fernando Alonso a terminé 2021 en réitérant son podium du Grand Prix du Qatar, mais cette fois aux 24 Heures de Karting de Dubaï.

L’Espagnol a déclaré lors des tests d’après-saison à Abu Dhabi qu’il se rendait à Dubaï juste après pour une séance d’essais, s’inscrivant dans un engagement de plus avant de raccrocher son casque pendant la pause festive.

Et cela s’est plutôt bien passé pour le double ancien champion du monde de l’épreuve EBC Brakes Endurance Championship puisque son équipe est arrivée troisième – la même position qu’il occupait pour Alpine au Qatar derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Alonso faisait partie de l’équipe de karting MD Racing avec Pedro Martinez de la Rosa, Angel Burgueno, Alberto Fernandez Galle et Nikola Tsolov, un pilote bulgare de son académie de karting.

L’édition espagnole de Motorsport.com rapporte qu’Alonso est parti de la pole position devant 27 rivaux après avoir remporté la course de qualification.

Au total, l’équipe d’Alonso a bouclé 1 132 tours du circuit de karting de Dubaï et a terminé à 25 secondes du vainqueur, EBC Brakes Racing, et à seulement 0,18 seconde du deuxième Superdryve Maffi Racing.

« Une autre course de 24 heures sur le circuit du Kartodrome de Dubaï avec cette équipe incroyable. Ambiance incroyable et organisation au top comme toujours ! Alonso a écrit sur Instagram.

Reposé et prêt. Un séjour incroyable ici à @radissondubaidamachills pendant ces 24 heures, je reviendrai sûrement bientôt. Maintenant, un autre jour de simulateur demain, puis c’est l’heure de Noël 🎄. Meilleurs voeux à tous https://t.co/0LwnsRBu5Q – Fernando Alonso (@alo_oficial) 19 décembre 2021

Lors du test des pneus Pirelli 18 pouces à Abu Dhabi, Alonso a indiqué qu’il ne se sentait pas physiquement besoin d’une pause malgré avoir disputé 22 courses en moins de neuf mois lors de sa première saison de Formule 1 depuis 2018. Cela a été clairement prouvé par son apparence. à l’épreuve de karting d’endurance de Dubaï.

L’hiver de 40 ans est assez bien planifié, car en janvier, il prévoit de retirer les plaques de son visage qui ont été insérées après qu’il a été renversé de son vélo lors d’un entraînement à Lugano, en Suisse, en février dernier.

« Je peux commencer la saison la semaine prochaine à Bahreïn ! », a plaisanté Alonso, qui a terminé 10e au classement des pilotes 2021 et espère être plus compétitif lorsque le nouveau règlement F1 entrera en vigueur.

« Non, j’avais prévu d’avoir une préparation différente l’année prochaine, non pas parce que les voitures seront différentes mais juste parce que l’hiver dernier je n’ai pas pu faire une bonne préparation à cause de l’accident de vélo.

« Je pense que nous avons besoin d’un bon hiver, c’est sûr. Je dois être préparé ou me préparer un peu mieux que l’an dernier. L’accident de février avec le vélo n’a pas aidé.