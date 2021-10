Fernando Alonso soutiendrait les projets d’un troisième GP américain de Formule 1

Avec Miami rejoignant le calendrier de F1 la saison prochaine, la Formule 1 envisage déjà d’ajouter une troisième course américaine à Las Vegas ou à Indianapolis.

Fernando Alonso se dit favorable.

Alors que la Formule 1 se prépare pour le Grand Prix des États-Unis, organisé sur le Circuit des Amériques au Texas, les travaux se poursuivent à Miami Gardens en Floride, où la F1 courra en mai de l’année prochaine.

Les pilotes courront autour du complexe du Hard Rock Stadium sur une piste de 5,41 km comportant 19 virages. Les travaux sur le nouveau circuit devraient être terminés 45 jours seulement avant le grand prix.

Mais alors que le sport se prépare pour cela, il est déjà question que les propriétaires américains de F1, Liberty Media, souhaitent une troisième course américaine.

« Je suppose que oui, je ne vois pas de problème avec ça », a déclaré Alonso à Autosport. « Les États-Unis sont probablement la plus grande cible de la F1 en ce moment avec Liberty en charge du sport.

« Il y a des rumeurs selon lesquelles cela pourrait se produire dans différents endroits, Las Vegas ou Indianapolis ou autre, alors voyons une étape à la fois.

« Mais faisons d’abord un bon Grand Prix à Miami l’année prochaine.

« Je suis très, très excité de venir ici, ce sera l’une des meilleures courses de l’année prochaine.

« C’est un nouvel événement, une nouvelle ville. Je pense que beaucoup de gens dans la communauté F1 découvriront Miami pour la première fois. »

Et il n’est pas le seul dans le paddock à soutenir une troisième course américaine.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, pense qu’avoir plus de courses en Amérique ferait beaucoup pour aider à développer la marque de Formule 1.

« Si nous ajoutons un troisième grand prix là-bas, je pense que le marché américain est suffisamment grand pour ne pas être à son point de saturation, c’est mon avis », a-t-il déclaré.

« Sachant que NASCAR compte une quarantaine de courses, tout le monde aime toujours NASCAR. Nous sommes un sport vraiment mondial, mais je pense qu’avoir trois Grands Prix dans un pays comme l’Amérique est tout à fait viable. Il y aura de la demande, je crois.

« Je suis un fan de F1 depuis le début des années 80, lorsque j’habitais près de Detroit [which hosted a grand prix between 1982 and 1988]», a ajouté Szafnauer. « Je pense qu’avec plus de courses dans le fuseau horaire américain, ainsi que « Drive to Survive » de Netflix étant si populaire, je pense que cela a attiré un public plus large et plus diversifié que les seuls fans de course automobile.

« Je pense que notre produit est tellement divertissant et attrayant. Une fois que vous commencez à en avoir le goût et à le comprendre, je pense que le public de la F1 aux États-Unis peut considérablement augmenter. D’après mon expérience, si un ménage regarde la F1, disons que le père l’aime, alors les enfants commencent à l’aimer et cela grandit géométriquement.

« Si nous pouvons obtenir cet élan, je pense que la croissance peut se produire très rapidement. Nous avons Miami maintenant, donc une autre course en Amérique et dans ce fuseau horaire. On ne sait jamais si nous en ajouterons d’autres à l’avenir.