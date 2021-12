Fernando Alonso soutient Max Verstappen pour le titre, « une longueur d’avance sur nous tous »

Fernando Alonso se range du côté de Max Verstappen pour remporter le championnat, estimant qu’il a une longueur d’avance sur les autres.

Cela a été une saison pleine de controverses, de rebondissements, mais tout cela a conduit Verstappen et Lewis Hamilton à entrer dans le dernier tour de la saison au niveau des points.

Le circuit redessiné de Yas Marina sera le dernier champ de bataille pour les deux pilotes, et Hamilton espère qu’il conviendra à Mercedes, car les sections dans lesquelles ils ont lutté auparavant ne sont plus là selon le septuple champion du monde.

Hamilton a également de l’élan de son côté, après avoir remporté les trois dernières courses d’affilée, mais Alonso soutient Verstappen pour faire le travail à Abu Dhabi.

S’adressant aux journalistes avant le week-end de course, Alonso a déclaré : « Cela dépendra un peu du package ; Ces derniers temps, Mercedes a été plus performante et a remporté quelques courses maintenant, mais Max a – à mon avis – une longueur d’avance sur nous tous.

« Nous avons vu le [qualifying] tour à Djeddah, jusqu’à ce qu’il touche le mur au dernier virage, ce tour venait de Max, pas du Red Bull.

« D’une certaine manière, c’est mon opinion : Mercedes mérite le championnat des constructeurs parce que la voiture est supérieure et que Max, peut-être dans l’ensemble de l’année, avait une longueur d’avance sur tout le monde.

«Ce n’est pas que je soutiens Max, c’est qu’il le mérite à mon avis. Tout le monde a une opinion différente, mais il pousse ce Red Bull à un autre niveau. »

Alonso n’est bien sûr pas étranger à une confrontation pour le titre lui-même, en tant que double champion du monde, et aussi quelqu’un qui a manqué d’ajouter plusieurs fois à ce décompte par la plus mince des marges.

Cependant, il ne pense pas que Verstappen ou Hamilton aient besoin de ses conseils.

« Je pense [they don’t need] conseils car ils sont très bien préparés, ils sont engagés, ils sont rapides, ils sont professionnels, aucune erreur pour les deux en conduisant à la limite », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est très intéressant à regarder de l’extérieur, c’est bien. »

Alonso et son équipe Alpine ont leurs propres affaires très importantes à régler à Abu Dhabi, à savoir obtenir la 5e place du championnat des constructeurs.

Seul AlphaTauri peut les refuser, une tâche ardue étant donné qu’ils traînent Alpine de 29 points.

Mais il y a quand même un travail à faire pour Alonso et Alpine.

«Je ne suis pas dans la lutte donc je soutiens mon équipe; nous nous battons pour la cinquième place des Constructeurs, nous avons maintenant un bon avantage sur Pierre [Gasly] et Yuki [Tsunoda] et AlphaTauri, mais vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver dans une course, vous devez donc être concentré et livrer une bonne performance dimanche », a déclaré Alonso.