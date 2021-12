Fernando Alonso suggère une nouvelle règle de moteur qui aurait changé la forme de la course au titre Lewis Hamilton vs Max Verstappen

Fernando Alonso a suggéré un changement de règle en Formule 1 qui aurait eu un impact énorme sur la course au titre actuelle entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le combat de championnat le plus intense depuis des années se décidera au cours des deux prochains week-ends au Moyen-Orient.

GETTY

A deux courses de la fin, leur combat pour le championnat du monde se joue sur le fil

GETTY

La bataille de Hamilton avec Verstappen a fait des merveilles pour la F1 en tant que spectacle

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton est derrière Max Verstappen de Red Bull de huit points dans l’une des courses pour le titre les plus intenses et de haute qualité que le sport ait jamais connues.

Des victoires consécutives au Brésil et au Qatar ont permis à l’élan de tourner pleinement vers la Mercedes de Hamilton, mais la bataille devrait se dérouler jusqu’au bout.

Mais le double champion Alonso a suggéré un changement aux règles actuelles qui aurait vu Hamilton infliger une punition plus dommageable le mois dernier.

Le joueur de 36 ans a changé de moteur de manière controversée pour la cinquième fois avant le GP de Sao Paulo, ce qui lui a finalement permis de rattraper son retard sur le Néerlandais.

Sa décision a porté ses fruits avec style puisqu’il a remporté la victoire à Brail et l’a suivie d’une victoire au Qatar.

GETTY

Alonso estime que son ancien coéquipier McClaren aurait dû recevoir une punition plus sévère après avoir changé de vitesse avant le GP de Sao Paulo

Et Alonso a proposé un changement de règles qui verrait ceux qui changent de vitesse plusieurs fois plus sévèrement pénalisés.

« Ceux qui ont dépassé un certain nombre de moteurs par an devraient être renvoyés en fond de grille », a déclaré le pilote d’Alpine Alonso, au point de vente espagnol AS.

Pendant ce temps, Nico Rosberg a soutenu son ancien coéquipier Hamilton pour battre Verstappen alors que l’incroyable affrontement du duo se poursuit en Arabie saoudite ce week-end.

« C’est une situation sensationnellement serrée », a déclaré Rosberg. « Ma supposition basée sur les sentiments est Lewis à cause de son expérience. Mais le championnat est totalement ouvert.

« Max est super fort. L’état d’esprit dans un tel duel est essentiel. Ce n’est sûrement pas facile pour Max tant cette situation est nouvelle pour lui.

« Et il affronte même le pilote de F1 le plus titré de tous les temps. Il mérite donc déjà une énorme reconnaissance.