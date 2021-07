Fernando Alonso sur le choc Lewis-Max: vous ne pouvez pas simplement disparaître

in

Fernando Alonso a suggéré que la pénalité de Lewis Hamilton pour sa collision dans le premier tour avec Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne était sévère.

Hamilton a reçu une pénalité de 10 secondes de la part des commissaires sportifs après que les deux prétendants au Championnat du monde se soient réunis à Copse alors qu’ils se battaient pour la tête, envoyant Verstappen voler dans la barrière à grande vitesse et avec un impact 51G.

Alors que le Néerlandais était transporté à l’hôpital dans un hélicoptère pour des contrôles de précaution, Hamilton a surmonté sa pénalité pour chasser Charles Leclerc et remporter sa huitième victoire en Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, baigné de soleil.

Les opinions ont divergé sur qui, si quelqu’un en particulier, était responsable de l’incident. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, était naturellement d’accord avec les commissaires, mais était encore plus véhément, la décrivant comme une manœuvre «désespérée» de Hamilton.

D’autres pensent que ce n’était rien de plus qu’un incident de course 50-50 et Alonso est dans ce camp, car il pensait qu’il n’y avait nulle part où aller pour le pilote Mercedes.

“C’est difficile de l’extérieur”, a déclaré Alonso, cité par The Race. «Ça avait l’air assez proche. Lewis avait plus de la moitié d’une voiture aux côtés de Max.

“Donc, d’une certaine manière, Lewis ne pouvait pas disparaître de la ligne intérieure. Ce n’est pas que tu puisses disparaître.

“C’était un moment malheureux de la course, mais rien d’intentionnel ou rien de mal des deux pilotes à mon avis.

“C’était un moment malchanceux.”

Le compatriote espagnol d’Alonso, Carlos Sainz, s’estimait chanceux de ne pas être dans la salle des commissaires pour avoir à délibérer sur qui était en faute – car il aurait été tenté de le classer dans le bac « trop difficile ».

“J’y ai évidemment jeté un coup d’œil, et honnêtement, j’ai eu des sentiments mitigés avec l’accident. Tout d’abord, je souhaite à Max un prompt rétablissement car j’ai entendu dire que l’accident était assez important », a déclaré Sainz à la Formule 1.

« L’accident lui-même, je pense, est très difficile à juger. Seuls les deux savent ce qu’ils auraient pu faire différemment pour éviter le crash. C’était très serré, ils se battent évidemment pour de grandes choses et je préfère ne pas trop juger.

Le pilote d’essai Red Bull, Alex Albon, a déclaré que “cela se prépare depuis la première course du championnat”.

Il a ajouté: “Une partie de moi pense que Max aurait pu fermer [the door] pour empêcher Lewis d’entrer dans cette position, mais en même temps… quand Lewis a dépassé Charles, c’était une position similaire à moi, peut-être des angles légèrement différents.