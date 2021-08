Fernando Alonso trouve le WEC “moins attrayant maintenant”

Fernando Alonso dit que s’il « aime » les courses d’endurance, c’est « un peu moins attrayant » pour lui maintenant que les voitures sont plus lentes.

L’introduction de la nouvelle classe Hypercar pour remplacer la LMP1 a eu l’effet souhaité pour l’avenir du Championnat du monde d’endurance, avec plusieurs nouveaux constructeurs qui devraient rejoindre le haut niveau de la série à partir de 2023.

Seule une poignée d’Hypercars ont couru aux 24 Heures du Mans cette année, mais les nouvelles règles verront ce domaine s’approfondir dans les années à venir avec l’introduction future de Ferrari, Porsche et Peugeot.

La mise en garde à ce sujet, cependant, est que les voitures sont devenues plus lentes à cause des nouveaux modèles introduits.

Le temps de la pole position établi par l’ancien pilote Sauber F1 Kamui Kobayashi cette année était plus de huit secondes plus lent que son temps en LMP1 en 2019 – arrivant à peu près au même moment que les anciennes voitures LMP2 de deuxième niveau utilisées pour se qualifier autour du Circuit de la Sarthe.

Alonso a créé l’histoire samedi en devenant le premier pilote à parcourir le célèbre ancien circuit en Formule 1 lors d’une course de démonstration pour Alpine.

Ses employeurs ont également déclaré que l’Espagnol serait le candidat “idéal” pour conduire dans leur programme Hypercar à l’avenir, mais Alonso ne peut pas dire avec certitude ce qu’il veut faire.

“Je pense que cette évolution – de l’endurance – est bonne”, a déclaré l’ancien champion du monde de F1 et WEC, cité par SoyMotor.com.

« Les nouvelles règles à venir en 2023 – LMDh [Le Mans Daytona Hypercars, combining to race against Le Mans Hypercars in the top class] – ont déjà attiré beaucoup de marques et je pense que l’endurance se dirige vers un bel avenir.

« C’est très bien parce que j’aime cette partie du sport automobile. À l’avenir, je ne sais pas si je conduirai une de ces voitures ou non.

“Je dois dire aussi qu’ils sont un peu lents après le BoP [Balance of Performance, allowing different manufacturers to race on an equal footing] et les décalages.

“Si vous regardez les temps, ils sont environ 10 secondes plus lents en course qu’en 2019 lorsque je courais ici.”

Alors qu’Alonso a admis que les voitures ayant moins de vitesse qu’auparavant seraient un facteur contre lui pour rejoindre le peloton d’endurance, il n’a pas envisagé la possibilité que cette vitesse revienne à l’avenir.

“En termes de pur plaisir, c’est un peu moins attrayant maintenant car ils sont plus lents, mais dans quelques années, je suis sûr qu’ils seront à nouveau rapides”, a-t-il ajouté.