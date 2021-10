Fernando Alonso, un homme de «beaucoup moins de mots» que Daniel Ricciardo chez Alpine

L’ingénieur de course Alpine Karel Loos affirme que Fernando Alonso ne perd pas un mot sur la radio de l’équipe, par rapport à son prédécesseur bavard Daniel Ricciardo.

Certaines des communications d’Alonso à la radio ces dernières années ont été mémorables, mais son ingénieur actuel a mis en lumière le fonctionnement de l’ancien double champion du monde sur et en dehors de la piste.

Loos a travaillé avec Ricciardo lorsque l’équipe a concouru sous la marque Renault, et le Belge a déclaré que lui et Alonso se connaissaient de plus en plus et comment ils fonctionnent ensemble.

« Fernando utilise beaucoup moins de mots que Daniel », a déclaré Loos au magazine Formule 1 aux Pays-Bas. « Mais vous apprenez à vous connaître de mieux en mieux et à comprendre ce que quelqu’un veut. »

Loos a également travaillé avec Jolyon Palmer, Kevin Magnussen et Carlos Sainz lorsqu’ils étaient dans l’équipe d’Enstone, avec différents pilotes apportant leurs propres approches sur la façon dont ils s’acquittent de leur travail.

Alonso est connu depuis longtemps pour son franc-parler lorsqu’il s’adresse aux médias ou, occasionnellement, à la radio de l’équipe, mais Loos dit que son collègue actuel écoutera toujours les opinions de tous ceux qui l’entourent lorsqu’il s’agira de décider comment aller de l’avant.

« Il est très concentré sur les détails », a déclaré l’ingénieur de course. « Fernando donne son avis mais ne le force pas. S’il pense quelque chose mais que quelqu’un dans l’ingénierie dit « c’est différent, et c’est pourquoi », il l’accepte et le soutient pleinement.

« Fernando sait très bien lire une course. Cela aide beaucoup.

L’Espagnol n’a clairement rien perdu de son art de la course pendant son absence de la Formule 1, avec ses améliorations au premier tour et sa course globale, ce qui signifie qu’il a effectué 100 dépassements jusqu’à présent cette saison, ce qui le place deuxième derrière Sebastian Vettel en termes de nombre de voitures passées en 2021 à ce jour.

Alonso continue de penser que, si Alpine lui offrait une voiture compétitive lors de la réinitialisation des règles la saison prochaine, il pense qu’il serait « confiant » de se battre pour une troisième couronne de championnat du monde insaisissable.