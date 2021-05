Fernando Alonso: une équipe pourrait trouver quelque chose en plus avec les règles de 2022

La saison 2022 verra peut-être une équipe avancer, mais Fernando Alonso estime qu ‘«après deux ou trois ans», plusieurs équipes se battront au front.

La saison prochaine, la Formule 1 présentera de toutes nouvelles voitures, passant à l’aérodynamique à effet de sol dans l’espoir que les voitures pourront suivre facilement, conduisant à plus de dépassements et à de meilleures courses.

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, a déjà admis qu’après la course serrée de cette année, qui a vu Red Bull défier Mercedes semaine après semaine, le sport pourrait voir les équipes se séparer la saison prochaine alors que certains trouveraient un truc avec les nouvelles règles. Après 2022 cependant, il s’attend à ce que le terrain se redresse.

«Je pense que c’est exactement ce qui pourrait arriver», a-t-il déclaré dans une question posée par PlanetF1 alors qu’il apparaissait sur «In Conversation With» de la Muscle Help Foundation, Ross Brawn.

Et il n’est pas le seul à s’attendre à ce que ça se passe comme ça.

Interrogé par Motorsport.com si les nouvelles règles de 2022 pourraient voir plusieurs équipes se battre à l’avant, Alonso dit qu’il se demande si ce sera le cas lors de la première saison. Mais il s’attend à des courses plus serrées deux ou trois ans plus tard.

«En termes de lutte pour le championnat et d’autres possibilités, [it’s] difficile à savoir », a répondu le pilote Alpine.

«Je pense que la première année [of new rules], il y a toujours une équipe qui obtient quelque chose de plus quand il y a un nouveau règlement, qui interprète les règles un peu différemment et obtient peut-être un avantage.

«Mais avec un peu de chance, après deux ou trois ans, ce nouvel ensemble de règlements qui entrera en 2022 [mean] une action très étroite entre de nombreuses équipes et c’est mieux pour l’avenir.

«Donc je ne sais pas si ça arrivera en 2022 mais c’est sûr que ça viendra, cette compétition serrée.

«Parce que je pense que tous les règlements sont faits pour couvrir toutes les choses intelligentes autant que possible et rendre toutes les pièces de performance des voitures tout à fait standard pour tout le monde, et essayer d’avoir une concurrence meilleure et plus étroite.»

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

Alonso est revenu en Formule 1 cette saison après deux ans d’absence, déclarant que 2021 est une saison pour lui et pour l’équipe alpine de se préparer pour 2022 et ses nouvelles règles.

Il a ajouté: «Dans l’ensemble, oui, 2021 est une année de préparation, cela ne fait aucun doute.

«Je pense que tout le monde sur la grille, après le report des règles 2021 à 2022, nous avons compris et nous avons accepté que 2021 soit l’année de préparation, soit une saison post-COVID avec des voitures plus ou moins similaires de l’année dernière.

«Et c’est une saison pour tester des choses comme les courses de sprint. C’est une saison de test, d’une certaine manière, pour beaucoup de choses.

«Juste attendre et espérer 2022 pas [being] continuation, peut-être une révolution en 2022 – c’est ce que nous voudrons.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook