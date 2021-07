Fernando Alonso : Verstappen « fait mieux » que Hamilton

in

Fernando Alonso pense que Max Verstappen est plus performant que Lewis Hamilton et est le favori pour remporter le titre.

Pour la première fois de sa carrière, Verstappen a une voiture assez bonne pour se battre pour le championnat du monde, et il en profite jusqu’à présent.

Après huit courses, le Néerlandais a quatre victoires à son actif et une solide avance de 18 points sur Hamilton au classement.

Donnant ses réflexions sur la bataille entre les pilotes Red Bull et Mercedes, Alonso a été plus impressionné par le premier et, même s’il sait que les choses peuvent changer rapidement, il le soutient pour l’emporter.

“Le favori est probablement Max parce qu’il est plus performant”, a-t-il déclaré selon Sky Sports.

“Mais les choses peuvent changer rapidement en fonction des performances des équipes et des mises à jour de la voiture.”

«Aujourd’hui, je pense que je vais dire Max, mais les choses peuvent changer très rapidement. Avec un abandon ou un mauvais tour, course ou autre.

“Nous avons vu à Bakou, si Lewis avait été dans la course, il était déjà en tête.”

C’est la première fois depuis 2018, lorsque la Ferrari de Sebastian Vettel était son principal rival, que Hamilton fait face à un véritable défi d’un autre pilote pour le titre, et seulement la troisième fois à l’ère hybride que ledit défi est venu d’une autre équipe plutôt que l’autre voiture Mercedes.

Alonso dit que cela le rend particulièrement plus intéressant à regarder de l’extérieur et pense que c’est bon pour le sport dans son ensemble.

“Je pense que c’est très intéressant de l’extérieur à suivre et à regarder”, a ajouté le pilote Alpine.

“Au moins, nous n’avons pas comme les années précédentes que c’était Lewis contre Lewis et parfois Valtteri [Bottas] Mais pas souvent.

“Pour le moment, nous avons un championnat plus intéressant, nous pouvons donc suivre avec un peu plus d’adrénaline jusqu’à Abu Dhabi, ce qui est une bonne chose.”

Dans un autre monde, Alonso lui-même aurait pu être impliqué dans la bataille de cette année, l’Espagnol déclarant avoir eu des entretiens avec Red Bull avant son retour sur la grille de Formule 1 en 2021.

“Je n’ai eu aucune conversation avec Mercedes, il y en a eu avec Red Bull”, aurait-il déclaré à Marca lors de l’émission “El Transistor”.

