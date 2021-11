Fernando Alonso veut des éclaircissements sur les limites de la piste et les règles d’adoption pour une course «équitable»

Critique de ce qu’il considère comme des règles différentes pour différents pilotes, Fernando Alonso veut des réglementations en noir et blanc.

Alonso n’était pas satisfait des commissaires de course du Grand Prix des États-Unis, estimant que Kimi Raikkonen l’avait dépassé hors de la piste, et pourtant, lorsqu’il a fait cela à Antonio Giovinazzi, il a dû rendre la position.

Giovinazzi a subi un sort similaire, également contraint de céder une place à Alonso lorsqu’ils se sont à nouveau enchevêtrés quelques tours plus tard.

Alonso a qualifié le règlement de « aléatoire » et Masi a déclaré qu’il parlerait avec le pilote Alpine et le reste du peloton avant le Grand Prix du Mexique de ce week-end.

Mais alors qu’Alonso « s’ouvre à l’écoute », il pense que la seule solution est que la Formule 1 durcisse la réglementation.

« Si vous parlez dans le football et que vous prenez le ballon à l’intérieur de la surface avec vos mains, ce sera une pénalité », a-t-il déclaré. « Donc, vous n’avez pas besoin d’apporter cela à chaque match.

« Chaque fois que vous touchez le ballon avec vos mains dans la surface de réparation, ce sera un penalty – à chaque match que vous faites. »

Il ne ressent pas non plus le besoin d’en discuter lors de la réunion des pilotes car « nous aurons la même réponse » de la FIA.

Il a ajouté: « Je ne veux pas que cela se produise, je pense qu’il y a beaucoup d’autres choses dont nous devrions discuter lors de cette réunion. »

Au lieu de parler du moment où le dépassement en dehors de la piste est acceptable et quand ce n’est pas le cas, il estime que les incidents de pilotes ayant pris le large au virage 1 lors du premier tour à Austin devraient être discutés.

« Comme le tour [incidents at Austin]. Ils ont enlevé les bosses à l’extérieur après le problème avec la F4 ou autre – la voiture qui a démarré à l’extérieur du virage 1 – et il y avait trois ou quatre voitures qui s’écartaient dans le virage 1.

« Donc, j’adorerais parler de ces voitures, comme nous en avons parlé à Sotchi. »

Mais alors qu’Alonso n’est pas satisfait de la façon dont les commissaires sportifs interprètent le règlement, il semble admettre que certaines pistes rendent un peu plus difficile la définition du règlement.

« Les réponses sont toujours très constructives et très positives car nous voulons tous courir le plus équitablement possible et nous essayons de résoudre tous les problèmes », a-t-il déclaré.

«Parce que parfois ce n’est pas seulement la contribution des pilotes ou la course elle-même, c’est juste la nature du circuit.

« A Sotchi, vous aurez toujours plus de problèmes que Silverstone ou différents circuits. Nous essayons de travailler ensemble pour une meilleure solution. Alors, oui, voyons.

« De l’autre côté, ce n’est pas de la frustration. Ne soyez pas confus. C’est juste essayer de faire la course juste et de faire un bon spectacle [on] pour les gens dans les tribunes et à la télévision.

« Nous avons beaucoup de fans dans le monde entier et nous avons vu la course à Austin à quel point c’était fantastique de voir les tribunes pleines de monde, etc. Nous essayons donc de faire un spectacle équitable. [on] pour tout le monde. »