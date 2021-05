Fernando Alonso veut des “ règles spéciales ” pour des courses comme Monaco

Fernando Alonso pense que la F1 devrait envisager d’introduire des “règles spéciales”, telles que des pneus différents, pour des courses comme Monaco.

La dernière édition de la course ne s’est pas avérée particulièrement populaire parmi les fans, avec des courses de roue à roue presque inexistantes.

Après cela, Ross Brawn a déclaré que le sport envisagerait d’apporter des modifications à la course à l’avenir, et Alonso a ses propres idées.

“Les pneus sont le principal facteur de ce genre de week-end, en particulier sur les circuits urbains”, a-t-il déclaré selon soymotor.com.

«Vous devez monter le pneu et le placer dans la fenêtre de température idéale car la qualification est cruciale pour le week-end.

« Peut-être qu’il y a quelque chose que le sport doit examiner, peut-être avoir un pneu spécial pour Monaco qui ne peut être utilisé sur aucun autre circuit. Assurez-vous également que dans la course, tout le monde utilise le pneu souple et que vous n’ayez pas la possibilité d’utiliser le pneu dur.

«Peut-être qu’il pourrait y avoir des règles spéciales pour les courses spéciales.»

Alonso n’a pas connu le meilleur week-end à Monaco, n’ayant pas marqué de points alors qu’il rentrait en P13, quatre positions derrière son coéquipier Esteban Ocon.

Étant donné qu’il a commencé en P17, il est en fait satisfait de la façon dont s’est déroulé son dimanche.

«Partir de la 17e position n’est pas idéal», a-t-il ajouté.

«Ce fut une longue course, mais je suis en quelque sorte satisfait de la course. Nous sommes partis de la 17e position, nous avons terminé 13e.

«Je pense que nous avions un bon rythme à la fin, nous avons doublé deux voitures, une au départ et une au coin Casino.»

Marquer seulement deux points et terminer derrière les deux Aston Martins a été décevant pour Alpin car, dans les courses avant Monaco, ils avaient cherché à avoir la cinquième voiture la plus rapide sur la grille.

Alonso n’est pas trop inquiet cependant car le circuit de Monte Carlo est si unique.

“Je ne sais pas combien de Monaco nous allons avoir”, a déclaré l’Espagnol.

«C’est un circuit assez unique et au Portugal et à Barcelone, nous étions dans une meilleure position. J’espère donc qu’à la prochaine course, nous retrouverons ce genre de performance.

«Je pense que dans deux des trois dernières courses, nous avons eu le meilleur départ sur la grille. Je pense que nous allons dans la bonne direction sur ce point. Nous mettrons les choses en place une par une.

