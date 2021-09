Fernando Alonso veut que les chances de podium soient plus équitablement partagées

Fernando Alonso a déclaré que la plus grande situation à laquelle la Formule 1 doit actuellement faire face est la prévisibilité en tête de liste.

Mercedes a dominé la Formule 1 depuis l’introduction des nouveaux moteurs turbo-hybrides en 2014 et alors que Red Bull les a maintenant rejoints dans la course au titre, il reste que ce duo est clairement en tête avec le peloton du milieu de terrain puis est parti pour le supprimer.

Nous avons déjà vu des résultats bouleversés en 2021, le peloton du milieu de terrain se rapprochant de la paire de tête, même s’il reste difficile pour une équipe de milieu de terrain de monter sur le podium au mérite.

Il y a des signes d’amélioration, avec Daniel Ricciardo en tête d’un doublé McLaren à Monza, alors maintenant, Alonso veut voir d’autres équipes de milieu de terrain avec un bon défi pour le podium. La Formule 1 prévoit de rendre cela possible avec la nouvelle génération de voitures pour 2022.

Depuis son retour au début de la campagne 2021, P4 au Chaotique Grand Prix de Hongrie a été le meilleur résultat d’Alonso.

“Ce que je pense que nous devons régler maintenant, et l’année prochaine pourrait être la première étape dans ce sens, c’est la différence entre les voitures”, a déclaré Alonso à Motorsport.com.

« Si vous avez la chance d’être dans une voiture de compétition en ce moment, vous ne vous battez qu’avec votre coéquipier, pas une autre équipe.

« De plus, dans 95 pour cent des courses, vous finissez sur le podium, et peu importe que vous soyez une recrue de 19 ans ou de 45 ans et la plus âgée. Vous êtes sur le podium dans 95 pour cent des courses cette année-là.

« C’est quelque chose que nous devons aborder en tant que sport, donc il devient plus ouvert et tout le monde peut se battre pour le podium un jour. Pour le moment, ce n’est pas possible. »

Alors que la Formule 1 voit une brillante récolte de jeunes stars impressionner au milieu de terrain, Alonso est à l’autre extrémité de l’échelle comme l’un des talents les plus expérimentés et les plus éprouvés de la série.

Mais il dit que dans une série comme la Formule 1 qui évolue constamment, il y a toujours un processus d’apprentissage en cours.

“Vous apprenez tellement en cours de route sur la façon de gérer différentes situations”, a déclaré l’Espagnol.

“Vous n’avez pas beaucoup d’utilité pour l’expérience des classes juniors à ce moment-là, en partie à cause de la grande différence avec le déroulement des événements en Formule 1.

« Au cours des trois ou quatre premières années, vous continuez à vous renseigner sur le système et son fonctionnement.

« Ensuite, vous commencez la prochaine étape, qui consiste probablement à apprendre à maximiser le potentiel de la voiture. Il ne s’agit plus de rouler au maximum, comme vous le faisiez en kart ou en juniors. Ici, vous devez faire face à d’autres problèmes et scénarios de course, tels que la gestion des pneus et la stratégie. Ce sont des choses que vous devez continuer à bien faire chaque week-end.

“Finalement, vous arrivez à un point où vous vous améliorez à chaque course et à chaque fois que vous montez dans la voiture, parce que vous en apprenez davantage sur la voiture et parce que l’équipe vous aide à développer votre style de conduite, en particulier pour cette année, ce pneu et ce configuration aéro.

« L’année suivante, tout est réinitialisé et vous devez réapprendre certaines choses. Vous vous améliorez donc constamment en tant que pilote.