Fernando Alonso veut revoir Jerez au calendrier de la Formule 1

Fernando Alonso aimerait que Jerez soit ajouté au calendrier de la F1, estimant que ce serait « très bien » pour son pays d’origine.

L’Espagne n’a eu qu’une seule course au calendrier, le Grand Prix d’Espagne à Barcelone, depuis que Valence a été retirée du programme fin 2012 après avoir accueilli un événement pendant cinq saisons.

Si tout se passe comme prévu, cela restera le cas en 2022, mais s’il y avait des annulations comme il y en a eu en 2020 et la saison en cours, il est possible que cela change.

Alors que Valence n’est pas dans l’image, le circuit de Jerez, qui a accueilli diverses séances d’essais de F1 ainsi que des courses de 1986 à 1990, est prêt à intervenir si nécessaire.

«Nous sommes au numéro 1 en tant que réserve. Dès qu’un événement de championnat du monde tombe, nous pourrions y participer », a déclaré le ministre régional du Tourisme, Juan Marin.

Il y a un obstacle dans le fait que la piste devrait être rénovée pour que la F1 puisse y courir, et cela coûterait jusqu’à cinq millions d’euros, mais Juan Marin ne considère pas cela comme un problème majeur.

Néanmoins, Alonso, qui a gagné à domicile en 2006 et 2013 à Barcelone, est enthousiasmé par l’idée d’avoir à nouveau une deuxième course à domicile et, pour le bien de son pays et de ses fans de F1, espère que Jerez reviendra au calendrier. .

« Je l’ai vu aux infos », Alpin dit le chauffeur.

« J’espère que nous pourrons avoir deux courses en Espagne. Nous l’avions déjà eu avec Valence et Barcelone et ce serait très bien pour notre pays et les fans qui pourraient voyager pour voir deux événements en direct.

« J’espère que cela arrivera. »

Si une course du calendrier 2022 est annulée, Jerez aura beaucoup de concurrence pour savoir quel circuit sera remplacé.

Portimao, Mugello, le Nürburgring et Istanbul Park l’ont tous fait au cours des deux dernières années, se révélant tous populaires auprès des fans et des pilotes, et les quatre circuits ont suggéré qu’ils seraient intéressés par l’organisation d’autres courses de F1 à l’avenir.

En l’absence d’autres courses au Portugal, en Turquie et en Allemagne, ces trois options, en particulier, pourraient bien être plus attrayantes pour le sport que Jerez.