Fernando Alonso veut voir Guanyu Zhou « bientôt en Formule 1 »

Fernando Alonso a poursuivi ses louanges envers Guanyu Zhou en disant qu’il espère pouvoir « bientôt entrer en Formule 1 ».

Zhou est un membre éminent de l’Alpine Academy et a reçu sa première sortie en FP1 par l’équipe au Grand Prix d’Autriche dans la voiture d’Alonso.

Ce fut une séance propre et compétitive pour le pilote chinois, qui a bouclé 29 tours du Red Bull Ring et a terminé 14e au chrono, séparant les deux Aston Martin, à 0,434 seconde d’Esteban Ocon dans l’autre Alpine.

Menant actuellement le championnat F2 de cinq points après deux victoires en course cette année, Zhou a impressionné Alonso qui a développé de bonnes relations avec le joueur de 22 ans de Shanghai – et le voit comme un futur rival de F1 potentiel.

“C’était un bon week-end pour nous d’avoir Zhou dans la voiture”, a déclaré Alonso, cité par GPFans, à propos d’un pilote qui a suivi l’ancien testeur de HRT et Caterham Ma Qinghua en tant que deuxième représentant de la Chine continentale à participer à un week-end de grand prix.

« A partir du moment où nous avons su [he would be in the car] nous discutions au téléphone et par e-mail de ce que je ressentais le week-end précédent et le préparions le plus possible pour FP1.

« C’est un gars très sympa, très talentueux et il a beaucoup travaillé sur le pilotage avec le temps de simulateur et le temps d’ingénierie.

«Ce fut un week-end très professionnel, bien exécuté de la part de Zhou et ce que j’espère, c’est de le voir dans plus de FP1 pour le voir gagner en vitesse et en confiance.

« De plus, s’il peut gagner le championnat de F2, ce serait incroyable. Je l’aime en tant que personne et en tant que pilote, alors espérons qu’il pourra bientôt entrer en Formule 1.”

Dans la course elle-même alors que la double tête autrichienne était terminée, Alonso s’est retrouvé à traquer la Williams de George Russell afin de remporter le seul point de l’équipe du week-end.

Par rapport à ce qu’ils étaient l’an dernier, la convergence des performances respectives des équipes pourrait être considérée comme un souci, mais Alonso pense que cela a pu être spécifique à la piste.

“Ils [Williams] fait un pas en avant, oui, mais nous avons aussi vérifié l’année dernière en Autriche, ils ont commencé 12e donc cela semble être un circuit où ils sont très performants », a déclaré l’Espagnol, qui a raté la Q3 lorsqu’il a été gêné par Sebastian Vettel sur son dernier tour lancé.

« Nous devons attendre quelques courses pour voir si elles sont aussi rapides ou non, mais le premier week-end, elles étaient plus proches de nous, le week-end dernier, nous avions un peu plus de marge.

“Je suis content des progrès que nous avons réalisés au cours de ces deux semaines, c’est donc à nous maintenant de continuer à Silverstone pour voir si nous pouvons répéter ce genre de performance car cela nous placera parmi les sept, les huit premiers et c’est un pas en avant à coup sûr.

