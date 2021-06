Fernando Alonso voit un “potentiel” alors qu’il poursuit Bakou Q3

Fernando Alonso voit beaucoup de “potentiel” dans l’Alpine A521 qu’il cherchera à débloquer du jour au lendemain avant de se qualifier pour le GP d’Azerbaïdjan.

Alonso est arrivé au week-end de course avec pas mal de pression sur les épaules, ayant eu jusqu’à présent du mal à s’adapter à la vie en Formule 1.

Mais les signes semblent très positifs à Bakou alors qu’Alonso a terminé les essais de vendredi en sixième position, un résultat satisfaisant pour l’Espagnol qui portait des “incertitudes” après ses difficultés à Monaco.

Et avec le sentiment d’Alonso qu’il y a encore plus de performances à venir de l’Alpine, il considère la Q3 comme un véritable objectif pour les qualifications.

“C’était un bon vendredi, évidemment sur un circuit urbain, vous devez développer votre confiance, vous devez faire un vendredi propre, FP1 et FP2 autant de tours que possible”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« Nous avons atteint l’objectif sur le nombre de tours, nous avons terminé le programme, je pense qu’il y a un certain potentiel dans la voiture pour débloquer ce soir et aller plus vite demain.

« Mais jusqu’à présent, je suis satisfait de la façon dont le week-end a commencé.

« Nous sommes venus ici avec quelques incertitudes après Monaco. Nous avons eu du mal là-bas, et c’est un autre circuit urbain, nous avons donc dû vérifier si nous étions dans un week-end compétitif ou non.

« Il semble que nous allons bien, il semble que la voiture fonctionne bien, nous en sommes donc raisonnablement satisfaits.

“L’objectif est toujours d’être en Q3, pour commencer dans le top 10, je pense qu’il y a une chance de le faire après le potentiel d’aujourd’hui.”

Esteban Ocon était heureux de rejoindre son coéquipier Alonso dans le top 10 vendredi, mais a déclaré à ce stade que ce sont les performances qui comptent plutôt que les positions.

“Ce n’est pas la position la plus importante aujourd’hui, mais c’est bien de voir que nous avons les deux voitures dans le top 10”, a-t-il déclaré.

“Nous avons travaillé pour essayer d’avoir plus de confiance dans la voiture, et avec la piste qui fonctionnait mieux tout le temps, je pense qu’il était assez important de juste prendre mes marques ici.”

Ocon a ajouté que l’A521 n’était “pas encore parfait”, mais “nous avons encore une longue nuit devant nous pour comprendre cela et y arriver”.

