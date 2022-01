Fernando aspire à « plus de titres » après avoir renouvelé avec Séville

01/04/2022 à 21:54 CET

le brésilien Fernando Reges, milieu de terrain brésilien qui a prolongé son contrat avec Séville de deux ans supplémentaires, jusqu’au 30 juin 2024, se voit dans « le meilleur moment » de sa carrière, à 34 ans, et a déclaré qu’après la Ligue Europa de football remportée en 2020, il aspire à « gagner plus de titres » avec le club andalou.

Fernando, pour qui Séville a payé un peu moins de 5 millions d’euros à Galatasaray il y a deux étés, est un pilier du travail de confinement dans l’équipe de Julen Lopetegui, qui a contribué à boucler le deuxième meilleur premier tour de son histoire en Liga avec 41 points et n’étant que 5 -avec un match de moins- derrière le leader, le Real Madrid.

« Je suis très heureux. J’ai travaillé dur pour arriver à ce moment et je profite beaucoup de ma famille car nous savons à quel point il est difficile de rester ici à Séville. Ma priorité a toujours été de rester ici ; j’ai toujours essayé de négocier le meilleure façon de rester et j’ai toujours pensé à être ici », a-t-il déclaré aux médias du club de Séville.

Le joueur de Goiás a souligné que « chaque année Séville grandit plus, la demande est plus grande et les joueurs ont plus de concurrence au sein de l’effectif », il est donc « heureux » de faire partie de cette progression et espère que l’équipe « restera toujours parmi les quatre premiers ».

Comme sa famille, ravi de la ville et de la « bonne ambiance » qui règne dans les vestiaires, il estime que Lopetegui est « l’entraîneur le plus important » de sa carrière et que ceci, avec « l’expérience, l’équipe qu’il y a et ces joueurs », le fait être « beaucoup de plaisir » et aussi « très reconnaissant ».

« Quand je suis arrivé ici, à 32 ans, je venais d’un football qui n’était peut-être pas aussi compétitif que la Liga. Je pensais que je pouvais bien le faire, mais quand je sors, je vois sur le visage des joueurs de Séville qu’ils sont tous contents de ma performance sur le terrain ; c’est pourquoi je suis aussi très content », a-t-il souligné.

Avec sept buts et neuf passes décisives en 110 matchs, au cours des deux saisons et demie qu’il a été un joueur de SévilleIl a expliqué que sa mission est « d’équilibrer l’équipe, de voler le plus de ballons possible et de faire de bonnes passes », mais il aime aussi marquer et se souvient de son but dans le derby contre le Betis comme spécial.

Sans exclure qu’il s’agisse de son dernier renouvellement avec Séville, Fernando a admis que « ce sera compliqué », mais a assuré qu’il « travaillera dur » pour cela et tentera de maintenir son « niveau ces deux années », et a déclaré qu’il s’est passé « de très bons moments » et deux années « spectaculaires » dans l’équipe du quartier Nervión.

Néanmoins, visez plus de réalisations. « Je pense que ce dont j’ai besoin, c’est de gagner plus de titres. Nous nous débrouillons bien, concourons et restons parmi les quatre premiers. Nous devons gagner des titres et c’est ce que je recherche chaque jour », a déclaré le footballeur brésilien vétéran.

Le milieu de terrain a déjà atteint le grade de capitaine contre deux légendes de Séville comme Jesús Navas et le Croate Ivan Rakitic, « des joueurs avec une très belle histoire au sein du club » et avec qui il espère « être au même niveau à l’avenir, en remportant des titres ». . »

« Je suis très heureux, dans un moment de grande joie, personnellement et professionnellement. Les joueurs de Séville sont sûrs d’être heureux avec moi car chaque fois que j’entre sur le terrain, je les représente et je pense toujours à eux pour donner ma meilleure version et essayer de gagner des titres, car je sais qu’ils veulent célébrer plus de titres », a-t-il déclaré.