Fernando Colunga joue dans une nouvelle mini-série Telemundo

Telemundo Fernando Colunga joue dans la nouvelle mini-série Telemundo.

Studios de diffusion en continu Telemundo a annoncé aujourd’hui le casting vedette de sa prochaine mini-série (titre à confirmer) déjà en production, une adaptation de la célèbre série argentine Histoire du clan qui mettra en vedette le célèbre acteur mexicain Fernando Colunga (Passion et Pouvoir, Parce que l’Amour Mandats, Aube).

Cette mini-série dramatique de 10 épisodes marque le retour de Colunga sur le petit écran aux côtés d’une distribution internationale renommée qui comprend Lisa Owen (Par rapport à la Force, Le Seigneur des Cieux), Manuel Masalva (Narcos : Mexique, La Guzmán), Alexandre de Hoyos (Monarque, tombez dans la tentation), Samantha siqueiros (Vous ne pouvez pas vous cacher, Lady Steel), Roberta Damien (Par rapport à la Force, Like), Antonio de la Vega (Qui a tué Sara, ennemi intime), Rafael Ferro (Les Internationaux, Éduquer Nina), Delfina Chaves (Les jours des coqs, aimer après avoir aimé), police Celina (Victoria Small, La Casa del Mar) et Luis Machin (Mon frère est un clone, attrapez un voleur).

« Jour et nuit… c’est ainsi que je pourrais définir cette nouvelle aventure. J’espère que le public pourra apprécier cette série autant que toute l’équipe derrière ce projet le fait », a-t-il commenté. Colunga. « Je remercie Telemundo et Underground Producciones, ainsi que tous leurs collaborateurs infatigables, de m’avoir permis de continuer à rêver. »

Sur quelle histoire est basée la nouvelle série Telemundo ?

Cette nouvelle mini-série, basée sur la série originale Histoire du clan et inspiré d’événements réels, raconte l’histoire de la Greco, une famille qui, sous couvert d’être très traditionnelle, cache un clan très criminel.

Achille Greco (Colunga) est un homme discipliné et autoritaire, un officier à la retraite qui fera tout pour maintenir le statut de sa famille. Il est marié avec Marthe (Owen), une femme ambitieuse, avec qui il a quatre enfants.

Pour atteindre le pouvoir auquel lui et sa femme aspirent, Achille construire une entreprise très lucrative. Leur maison devient la base de leurs opérations, et petit à petit, nous découvrons qui sont vraiment ces individus – une organisation familiale responsable d’enlèvements, de tortures et de meurtres de riches victimes, exigeant des millions de rançon. Mais quand ils reçoivent enfin l’argent, au lieu de libérer leurs prisonniers – des individus influents de leur propre cercle social et amis de leurs enfants – ils les tuent.

Ce que vous devez savoir sur NBCUniversal Telemundo Enterprises

NBCUniversal Telemundo Entreprises est une société de médias de classe mondiale, un leader de l’industrie dans la production et la distribution de contenu de haute qualité en espagnol pour les hispaniques aux États-Unis et pour un public du monde entier. Ce portefeuille multiplateforme en croissance rapide comprend le réseau Telemundo et le groupe de stations Telemundo, Telemundo Deportes, Telemundo Global Studios, Universo et une unité Stratégie de revenus et innovation.

Le réseau Telemundo propose un contenu original en espagnol pour le divertissement, les informations et le sport qui atteint 94% des foyers hispaniques aux États-Unis sur 210 marchés via 30 stations locales, 50 affiliés et son signal national.

Telemundo possède également WKAQ, un réseau de télévision qui dessert les téléspectateurs à Porto Rico. Telemundo Deportes est le foyer exclusif en espagnol de deux des événements sportifs les plus populaires au monde : la Coupe du Monde de la FIFA ™ jusqu’en 2026 et les Jeux olympiques d’été jusqu’en 2032. Telemundo Global Studios est l’unité de production nationale et internationale de la fiction de la société, qui comprend Telemundo Studios, Telemundo International Studios et Telemundo Internacional, Underground Producciones, une société de production boutique renommée basée en Argentine, en plus de toutes les coproductions de la société.