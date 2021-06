Fernando Colunga pourrait jouer dans une nouvelle telenovela – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Comme ses fans, le meilleur Lionel Richie Les chansons ont commencé en mode fête, mais ont mûri pour devenir romantiques et chaleureuses, trouvant un mode de vie plus satisfaisant – et l’amour. La voix sincère et émouvante de Richie fait partie de nos vies depuis 1974, lorsque Commodores est sorti de Tuskegee, en Alabama, et […] More