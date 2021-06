Fernando de la Mora rend hommage à Armando Manzanero – El Sol de México

“Je suis un amoureux de la bonne musique et je ne chante que ce que j’aime”, déclare Fernando de la Mora qui rendra le 24 juin hommage au compositeur Armando Manzanero, décédé à l’âge de 85 ans en décembre dernier, avec une tournée musicale de ses créations les plus emblématiques et les compositions que le Yucatèque a écrites expressément pour le ténor mexicain.

Le concert aura lieu en personne avec une capacité de 50% au Fernando Soler City Theatre de Saltillo, Coahuila, et sera retransmis en streaming, où il sera accompagné par l’Orchestre Philharmonique du Désert.

Lors d’une conférence de presse, De la Mora a rappelé qu’il avait entretenu une amitié avec Armando Manzanero pendant 35 ans, après l’avoir rencontré à New York, et qu’il y a tout juste trois ans ils ont produit ensemble l’album La magie de ton amour, sur lequel ils ont travaillé plus de deux ans, où le compositeur a accepté de quitter le boléro pour apporter ses chansons les plus emblématiques au genre pop.

“Cette fois, nous allons faire un tour de ses plus grands succès et chansons qu’il a écrites pour moi, un peu de l’album La magie de ton amour, pour se souvenir du grand professeur. Ma relation avec Armando a été une relation merveilleuse, je le sens toujours vivant, il riait toujours des choses, voyait la vie de manière positive, c’était un être humain extraordinaire, un homme petit mais grand de cœur et de connaissances “, a déclaré De la Mora.

Le ténor, qui avec ce concert redémarre son emploi du temps au Mexique après plus d’un an de pause en raison de la pandémie, a insisté pour que les compositions de Manzanero bénéficient d’un langage particulier. Aussi direct et réel que romantique, c’est pourquoi il a confirmé le dicton selon lequel le Yucatan était “amoureux de l’amour”. Cela, a-t-il assuré, sera noté dans le concert qu’il offrira avec le Desert Philharmonic Orchestra, sous la baguette du directeur Natael Espinoza.

Le ténor, qui offrira en décembre un concert de Noël à Toluca et Texcoco, a estimé que la pandémie obligeait chacun à se réinventer dans son propre domaine, et dans son cas lui a appris à valoriser encore plus l’apport de la culture et à défendre la musique en tant qu’art. et non une entreprise.

«Cela nous a appris que nous devons changer notre façon de faire des affaires sans déformer la musique, car la plupart des producteurs de musique apportent un certain nombre de changements à la musique afin de vendre et de ne pas l’aimer. Mais c’est un combat fort pour ce que la musique devrait être et ce qu’elle est vraiment, la musique est une entreprise mais en même temps c’est le patrimoine d’une nation et elle appartient à nous tous, mais c’est toujours une entreprise », a commenté qu’il a chanté à Vienne, Berlin, Barcelone, Paris, entre autres villes.

En ce sens, il a également appelé les gouvernements à accorder plus d’attention aux projets culturels, car il a assuré que c’était dans les arts que les gens trouvaient des encouragements pendant la pandémie. « Pendant la pandémie, les gens se sont réfugiés dans la culture », a prévenu le chanteur de 63 ans qui a reconnu que les transmissions en streaming le déprimaient de ne pas pouvoir regarder le public.

Les billets pour assister au concert du 24 juin en personne ou en streaming sont en vente sur eticket.mx.