Fernando Jaquero : « Tu as battu des boxeurs en les pressant, avec Soria c’était déjà différent »

L’Alicante Image de balise Fernando Jaquero (7-0, 3 KO) est l’un des boxeurs à la mode en Espagne. Après avoir battu David Soria dans son combat le plus compliqué à ce jour, Jaquero est plein d’espoir pour 2022 dans une année qui pourrait être sa consolidation dans la zone noble de la boxe espagnole. Il a parlé à ESPABOX de ses sentiments et de ce qui pourrait l’attendre dans le futur.

Il nous raconte comment il va, un mois après le combat : «Ce fut un combat très dur, c’est celui dans lequel j’ai reçu le plus de coups tout au long de ma carrière. Soria est un boxeur agressif comme moi, très fort, mais je n’ai pas pris de punition excessive à part un écart dans un coup de tête. Vicente Fernández, mon entraîneur, nous quitte toujours une semaine après le combat, mais je l’entretenais tout seul et ensuite nous sommes retournés au gymnase. En fait, je ne me suis reposé qu’un jour, dimanche ».

Jaquero a même boxé deux fois en 2020, année marquée par la pandémie, et il l’a fait quatre fois en 2021 : « Je suis très heureux et reconnaissant de l’activité qu’ils me donnent, je fais confiance à Vicente et Koke (KO Boxing), mon promoteur, qui étudient chaque étape qui suit dans ma carrière en équipe ».

Il a remarqué le saut de niveau entre ses précédents rivaux, au palmarès discret, et un ancien champion national comme David Soria : «Ils me l’ont élevé dans mon équipe, et je n’y ai pas hésité. Oui, le changement est perceptible, car j’ai mis beaucoup de pression, tu as déjà battu une gamme de boxeurs avec ça, mais dans ce cas de Soria, tu devais porter autre chose, à part l’énorme illusion que j’avais dans cette confrontation . Et c’était une passe au niveau des sensations, Soria peut sembler limité en vidéos pour le spectateur, mais il est très bon et sait bien faire beaucoup de choses sur le ring. J’ai été positivement surpris, il bouge bien ses hanches, frappe bien les coups et frappe très fort. Cependant, je me sentais très fort et physiquement mieux, c’est pourquoi je pense que je faisais les courses et je me sentais comme un gagnant, même si partir à l’étranger est toujours mieux pour dissiper les doutes. »

Enfin, nous demandons à Fernando Jaquero pour l’année à venir et ses plans : « Même si cela semble cliché, je ferai ce que mon équipe de travail me suggère, car ils savent beaucoup mieux que moi ce qui peut être pratique pour moi. J’aimerais être champion d’Espagne, d’Europe, du monde… mais petit à petit. J’irai jusqu’à ce qu’ils me quittent, pourquoi ne vais-je pas concourir pour le titre national en 2022 ? C’est quelque chose que je pense avoir en main et juste pouvoir le contester serait un rêve.

