Fernando Llorente après ses débuts avec Eibar : « J’ai eu de très bons sentiments »

11/04/2021 à 20h30 CET

Fernando Llorente se sent à nouveau footballeur cinq mois plus tard. La Rioja est arrivée par l’intermédiaire de l’attaquant Blanco Leschuk comme déclencheur pour Gaizka Garitano de briser les tableaux du tableau de bord. Le changement, bien que Llorente n’ait eu aucune chance, a eu un effet. Etxeita a marqué le but vainqueur in extremis contre Oviedo à la 94e minute, l’équipe d’Eibar a donné les trois points à ses supporters et l’ancien attaquant de l’Athletic Club a eu de très bons sentiments.

Malgré le manque de rythme de Llorente dû à la longue période d’inactivité, l’entraîneur d’Eibar, Gaizka Garitano, Il a déjà avancé son intention de convoquer le grand attaquant immédiatement après sa signature. Celui de Rincón de Soto était en agence libre depuis juillet après ne pas avoir quitté l’Udinese. Ipurua a reçu le fils prodigue de l’Athletic Bilbao avec une forte ovation à 36 ans.

Bien que la participation de Llorente ait été un témoignage et n’ait eu aucun impact direct sur le jeu, il s’est déclaré satisfait après ses débuts : « Je suis très heureux pour les débuts et pour avoir remporté la victoire à la fin. Les choses étaient devenues très difficiles pour nous avec la blessure de Venancio, mais nous avons tout donné jusqu’au bout et quand nous nous y attendions le moins, le but est venu ».

Au moins, la présence de l’attaquant sur le green a incité Eibar à jouer avec plus de verticalité, trop conservateur jusqu’à l’entrée de la Rioja. Une seule décoche de l’attaquant de 1,95 mètre de haut dans la surface a déjà rendu la tâche difficile à la défense rivale, consciente de sa puissance dans le jeu aérien. et la facilité de Llorente à finir les balles suspendues dans la zone.

Des débuts passionnants pour Fernando Llorente avec Eibar

Fernando doit encore terminer ses réglages physiques, mais ses débuts ont laissé un bon exemple de ce qu’il peut accomplir dans les rangs d’Eibar. « Je me sentais très bien. Pendant cinq mois sans compétition, j’ai eu de très bons sentiments. Je suis très heureux d’avoir pu contribuer quelque chose à la victoire. Je suis également très reconnaissant aux fans pour l’ovation qu’ils m’ont donnée lorsque je suis entré dans le jeu. J’espère que je pourrai leur dédier un but et le célébrer avec eux « , un Llorente excité était sincère.

L’équipe d’Eibar est désormais deuxième de LaLiga Smartbank et la signature de Llorente est arrivée comme de l’eau en mai à Ipurua, un choc de luxe dans la course au retour en première division. Eibar occupe la deuxième position de deuxième avec 27 points, quatre points derrière le leader, Almería.