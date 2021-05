Fernando Lozada annonce une émission de télé-réalité

Telemundo Fernando Lozada est un influenceur, animateur et personnalité de la télévision mexicain renommé, surtout connu pour son apparition dans diverses émissions de téléréalité.

Ce n’est un secret pour personne que les cinq saisons du concours de téléréalité diffusées sur Telemundo, Exatlon United States, ont eu des participants emblématiques, qui ont gagné l’affection et l’admiration du public, non seulement pour leurs compétences sportives, mais aussi pour ses énergie et bonne attitude pour faire face aux nouveaux défis de la vie. C’est le cas du Mexicain Fernando Lozada, qui a participé à la quatrième saison de la soi-disant «Fiercest Competition on the Planet».

Connu pour son joker et sa personnalité fêtarde qui l’ont amené à être l’une des figures les plus reconnues d’une autre émission de téléréalité, Acapulco Shore de MTV, où il a mis tout le monde dans sa poche avec son éternel sourire et ses encouragements, qu’il a réussi à porter sous ses différentes facettes. en tant qu’influenceur suivi de millions de personnes sur les réseaux sociaux, homme d’affaires, mannequin et plus encore. Fernando Lozada est un homme aux multiples facettes!

Fernando Lozada annonce Reality Show, est-ce de retour à EXATLON?

N’attendez pas – pour l’instant – de revoir Fernando Lozada dans les sables de la République dominicaine, car Lozada, qui assure toujours qu’il est très reconnaissant d’avoir fait partie de l’expérience extrême de la compétition, prépare déjà une nouvelle aventure en devant les caméras, toujours avec MTV, c’est un autre Reality Show, mais cette fois, l’histoire sera très différente de celle que nous avons vue à Acapulco Shore, où les bonnes fêtes et les blagues ont prédominé.

Maintenant, Lozada sera dans “Papi Shore”, une “nouvelle étape” de Fer Lozada que nous avons tous vu sur les rives d’Acapulco, cette fois concentrée sur sa vie de père pour la première fois avec sa femme, Triana Lión, qui en juillet dernier 2020, a annoncé qu’ils attendaient un bébé, la belle Leandro qui fond aujourd’hui les réseaux sociaux à chaque photo que ses parents publient.

Le média numérique InfoBae, a partagé que c’était Fernando Lozada lui-même lors d’une conférence de presse qui a raconté à quel point cette nouvelle aventure a été difficile et passionnante en tant que père et ce qu’il a dû affronter en rencontrant cette nouvelle facette de sa vie et de sa personnalité, qu’il lui-même considère qu’il fait partie de la maturation et de la croissance.

Il a également expliqué à InfoBae comment il considère la relation avec sa femme, et cette nouvelle étape a fait de lui une personne meilleure: «Cette personne arrive qui vous accepte tel que vous êtes. Il arrive ce moment où vous changez tout ce chaos pour quelque chose que vous aimez mieux maintenant, vos priorités ne cessent de changer ». Assuré.

Mais en dehors des expériences amusantes des nouveaux parents, cette émission de téléréalité avec Fernando Lozada cherche également à donner une leçon à tous les nouveaux parents sur les nouvelles étapes et comment en profiter, en assumant toujours des responsabilités et en tenant compte des avantages que cela implique. . Aujourd’hui, le fêtard que nous avons vu à Acapulco Shore, profite de son moment avec sa famille avec tous les hauts, les bas et les rires que cela implique.

Papi Shore sera diffusé tous les dimanches à partir du 1er mai sur la chaîne YouTube MTV, ici vous pouvez profiter du premier épisode:

De rivage à papa: c’est la vie de Fernando Lozada en tant que PÈRE | MTV Papi ShoreFernando Lozada fait déjà partie du mythique Shore mais sa vie n’est plus la même car désormais il est un vrai PAPI SHORE.Ne manquez pas ce premier épisode de #PapiShore pour voir les aventures de Fer et de son bébé! #MTVAcaShore ╔════════ 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 + ════════╗ Les émissions MTV sont disponibles sur 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 +! Essayez-le 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐈𝐒… 2021-04-30T14: 18: 15Z

