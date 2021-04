Fernando Lozada d’EXATLON USA: victime d’une attaque brutale

Telemundo Fernando Lozada

Tout au long de ses cinq saisons ininterrompues, le programme de compétition à succès de Telemundo, Exatlon United States, a accueilli des participants qui, avec leur charisme indéniable qui va au-delà de leurs compétences sportives, ont conquis le cœur du large public du défi qui se déroule en République dominicaine. C’est le cas du Mexicain Fernando Lozada, qui a participé à la quatrième saison, particulièrement complexe, qui n’a pas échappé au choc mondial provoqué par le COVID-19.

« Lozada », comme il a été surnommé par ses collègues lors de son passage chez Exatlon, est un influenceur mexicain, homme d’affaires et grand connaisseur de tout ce qui touche au monde du fitness et de la bonne santé, avec une vaste expérience en télé-réalité, car avant Exatlon The United States s’est fait connaître pour sa participation au programme latino-américain de MTV, Acapulco Shore, où il a atteint le statut de célébrité, rassemblant des millions de followers sur les réseaux sociaux.

Votre temps à Exatlon United States

Fernando Lozada depuis son arrivée à la soi-disant «Fiercest Competition on the Planet» a attiré l’attention pour son sourire inépuisable et sa bonne énergie qui l’ont accompagné pendant près de 10 mois de compétition. Il appartenait à l’équipe Famosos (d’où venait le vainqueur de la quatrième saison, Nate Burkhalter), et était le seul participant qui, bien qu’il ne soit pas un athlète professionnel, a eu une grande participation et ses adieux ont été l’un des moments les plus émouvants de la saison précédente.

Aujourd’hui, Fernando Lozada partage sa vie avec sa femme, Triana León, une coach de santé certifiée et leur petit bébé, nommé Leandro, et il pousse des soupirs à chaque fois que ses parents partagent l’une de leurs adorables photos sur les réseaux sociaux.

Il a été victime d’une attaque brutale, comment va-t-il?

Récemment, Fernando Lozada a partagé quelques images sur les réseaux sociaux qui ont alarmé ses followers, où il est visiblement battu. Le site Web d’informations sur le divertissement Cuaimateam a partagé en détail l’histoire effrayante de tout ce qui est arrivé à Fernando.

Selon la note publiée par ce site, Fernando Lozada a été victime d’une violente agression perpétrée par trois personnes, afin de le priver de ses biens, où l’un des assaillants s’est blessé au visage avec un couteau. « Je me suis défendu, ils ne m’ont rien volé, mais ils m’ont donné une merde », a-t-il déclaré à travers ses histoires Instagram.

Lozada a ajouté dans ses récits que même si l’attaque lui a coûté plusieurs points aux urgences, il a réussi à empêcher les criminels de prendre quoi que ce soit, et même de s’enfuir: «Ils m’ont mis un couteau, mais ils ont frappé comme quatre ans. vieux. J’ai pris le couteau et la gorge, parce qu’ils m’ont pendu. Ils ne m’ont rien pris », a déclaré l’influenceur mexicain.

« La meilleure expérience que j’aie jamais eue »

En décembre dernier 2020, Fernando Lozada a partagé une sorte de chronologie de son passage à Exatlon United States sur sa chaîne YouTube, qui compte plus d’un million d’abonnés fans de ses routines d’exercices, de différentes histoires et même de l’étrange vidéo humoristique.

Ce que j’ai vécu à EXATLÓN !!! – Dans les coulisses 🎥 🏃🏻‍♂️ Exatlon a été l’une des aventures les plus extraordinaires que j’aie jamais vécues !! Ce furent 22 semaines d’adrénaline, de joie, de frustration, de bonheur et mille autres choses !!! Je partage avec vous un peu de ce que nous avons vécu pendant cette période dans les arènes d’exatlon 🤙2020-12-13T19: 00: 00Z

