Fernando Lozada sur sa nouvelle émission de télé-réalité “Papi Shore”

Tout au long des cinq saisons d’Exatlon USA, il y a eu des concurrents vraiment emblématiques dont le charisme, la bonne énergie et les compétences sportives ont gagné l’affection de tout le public dans la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète». Le Mexicain Fernando Lozada appartenait à l’équipe Famosos dans le quatrième volet de l’émission de téléréalité, où il est progressivement devenu une référence de bonne attitude et de dextérité impeccable, attirant l’attention parce qu’il était le seul qui n’était pas un athlète professionnel, et pourtant il a approché le dernières semaines, étant ses adieux, l’un des plus émouvants de la compétition.

Fernando Lozada: l’influenceur du sourire éternel

«Lozada» comme ses collègues l’appelaient dans la compétition, pendant son séjour là-bas il avait toujours un sourire à offrir aux autres, l’influenceur mexicain est une personnalité connue justement pour cela, qui lui a valu des millions d’adeptes quand il faisait partie de la réalité show Acapulco Shore show, où il a montré son côté le plus jovial et festif.

A Exatlon United States il nous a présenté son ami et l’athlète concentré, mais c’est dans son nouveau projet où il nous donne le Fernando Lozada qu’il est aujourd’hui, avec ses exploits, ses trébuchements, et surtout, beaucoup de rires! C’est “Papi Shore”, un nouveau projet en collaboration avec MTV Latin America, où nous rencontrerons le côté le plus tendre et amusant de Lozada, avec sa femme Triana Lion et leur fils, le petit Leandro.

Dans «Papi Shore», un «show immobilier» avec un format court très novateur et différent de ce que MTV nous avait habitué, nous verrons de première main toutes les expériences de Fernando et Triana avec Leandro, un couple pour la première fois. fois, en prenant comme ils savent le mieux, la nouvelle étape de votre vie avec votre bébé.

“Ils vont rire”

Rien qu’en voyant Fernando Lozada, vous pouvez découvrir qu’il est plein. Nous avons parlé avec lui de la façon dont la vie lui sourit en ce moment, à quel point il apprécie cette nouvelle étape, ainsi que tous les accidents amusants que cela implique. Quelque chose que nous avons adoré, ressentant la complicité avec laquelle Fernando évoque son fils et sa famille, c’est pourquoi l’idée de Papi Shore est née, une étape dont il se souviendra à jamais.

Ne manquez pas cette agréable interview où Fernando Lozada nous en dit un peu plus:

Au cours de l’interview, nous en avons profité pour interroger Fernando Lozada, étant donné que nous avons vu tant de retours d’athlètes des saisons précédentes, s’il serait intéressé à retourner à Exatlon United States, et sa réponse nous a émus: le charismatique Fer a dit Nous qui en Ce moment de sa vie est plus complexe pour lui car il a non seulement sa femme à manquer mais aussi son fils, et ils sont si proches qu’il lui est très difficile de penser à l’idée de partir, mais qu’il n’est pas complètement fermé à la possibilité, car en même temps Exatlon représente l’une des plus belles expériences de sa vie.

Le nouveau spectacle de Fernando Lozada, Papi Shore, peut être apprécié sur les réseaux sociaux de MTV Latin America.

