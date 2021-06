Fernando Santos déplore un “résultat injuste” alors que le Portugal est éliminé de l’Euro par la Belgique

in

L’entraîneur ortugal Fernando Santos a qualifié leur défaite en 16es de finale contre la Belgique d'”injuste” et a déclaré que “le ballon n’irait pas” pour les champions en titre.

La superbe frappe déviée de Thorgan Hazard à la fin de la première mi-temps a suffi à renvoyer les titulaires de l’Euro 2020 alors que Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur du match, a fait un blanc à Séville dans ce qui était susceptible d’être son dernier match à un championnat d’Europe .

Le but de Hazard était le seul tir cadré de la Belgique en six tentatives, tandis que le Portugal en a inscrit cinq en 24 tentatives.

“C’est un résultat injuste”, a déclaré Santos. «Ils ont eu six tirs, un cadré. Nous avons eu 29 [sic] et n’a pas pu marquer une seule fois. Le ballon ne voulait pas entrer. Certains de mes garçons pleurent dans le vestiaire.

Interrogé sur la performance de Ronaldo, Santos a déclaré: “Ronaldo a marqué cinq buts dans le tournoi, d’accord, il n’a pas marqué aujourd’hui mais c’était un vrai capitaine dans tous les sens du terme. Il a essayé de renverser la vapeur. Il n’y a aucun problème avec Ronaldo.

Le sélectionneur belge Roberto Martinez a salué la mentalité de son équipe après la victoire décousue.

“Nous avons fait preuve d’une concentration incroyable et avons très bien défendu”, a déclaré Martinez.

«Nous avons contrôlé le jeu et bien défendu quand il le fallait. Nous avons marqué un très bon but, puis en deuxième mi-temps, comme on pouvait s’y attendre, l’élan est allé davantage au Portugal.

« Il fallait faire preuve d’une mentalité incroyable. Tout concernait ces aspects d’être discipliné tactiquement et très, très astucieux. Si nous avions mieux utilisé le dernier ballon et notre possession, nous aurions probablement eu beaucoup de joie face aux risques que le Portugal a pris. »