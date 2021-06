Fernando Simón approuve le vaccin pour l’équipe nationale

in

06/07/2021

Le à 21:38 CEST

Le directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences, Fernando Simón, a entériné ce lundi que l’équipe de football espagnole sera vaccinée car il s’agit d’une “exception d’intérêt” qui, à son avis, “peut être envisagée”.

Des sources du ministère de la Santé ont confirmé que la Commission de la santé publique étudiera demain, mardi, la demande du ministère de la Culture et des Sports afin que les joueurs de l’équipe espagnole reçoivent le vaccin ainsi que les athlètes espagnols qui assisteront aux Jeux de Tokyo.

“C’est vrai qu’on ne parle pas de n’importe quels matches de football, beaucoup de choses bougent et je peux comprendre que la sélection puisse être considérée comme une exception d’intérêt”, a-t-il assuré lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a rendu compte de la situation. épidémiologique.

Après avoir précisé qu’il s’agit de ses critères personnels, et non de ceux du Gouvernement, ni ceux du Ministère de la Santé, Simón a estimé que le directeur général, Pedro Sánchez, et les principaux responsables de la santé auraient également dû être vaccinés au début de la campagne.

Lui-même, a-t-il expliqué, a été vacciné mercredi dernier et non lorsque le personnel de santé essentiel a été vacciné.