Fernando Tatis Jr. a défié le bras de Kris Bryant dans les majors

arrêt-court dominicain Fernando Tatis Jr. des Parents San Diego a défié le bras du voltigeur Kris Bryant et s’en est tiré dans le MLB.

Pendant le match des Giants de San Francisco contre les Padres de San Diego, les buts étaient pleins avec un retrait en première manche, Trent Gisham a frappé une volée de sacrifice pour Tatis Jr. pour faire un pas et courir défiant le bras du voltigeur Kris Bryant.

Le ballon et Tatis Jr. ont atteint le marbre ensemble, cependant, le Dominicain avait déjà pris contact avec la jambière lorsque le receveur a tenté de le faire sortir.

Ensemble prêt Tatis 🚥 pic.twitter.com/DEh6r5c5q2 – Padres de San Diego (@Padres) 23 septembre 2021

Bien qu’il ait raté 32 matchs cette saison et ait dû faire face à des blessures et que son jeu ait évidemment été limité par des problèmes d’épaule, Tatis Jr. est le 10e joueur avec le plus de buts volés dans les majors et le troisième dans les majors. un total de 25.