Fernando Tatis Jr. a défié les lois de la physique sur ce DOUBLE SAUT

Fernando Tatis Jr. est déjà à peu près un super héros, mais je ne savais pas qu’il pouvait aussi faire un double saut.

Les Padres tiraient de l’arrière sur les Nationals de Washington par un point en début de huitième manche avec un coureur en deuxième et un retrait. Ryan Zimmerman a frappé une ligne d’entraînement qui semblait marquer un point d’assurance pour Washington, mais Tatis a fait un saut ridicule pour le retrait.

Les Nationals gagneraient 7-5, mais Tatis continue d’être une merveille sur tout le terrain. Il a également frappé son 27e coup de circuit de la saison en tête de la Ligue nationale dans la défaite.

Donc le saut réel a du sens théoriquement, mais je ne pense pas que ce soit ainsi que la physique soit censée fonctionner. Tatis saute en l’air, puis frappe ses jambes ensemble, presque comme une grenouille – et cela l’a en quelque sorte propulsé plus loin dans les airs pour faire l’une des meilleures prises de la saison.

C’est comme Iron Man donnant des coups de pied dans ses bottes de fusée, ou en fait… c’était une meilleure comparaison.

Honnêtement, je suis un peu à court de mots à ce stade. Un joueur de 22 ans ne devrait pas être aussi bon au baseball. Oubliez le fait d’être d’une autre planète, Tatis joue comme s’il existait dans une autre galaxie et est descendu du ciel pour nous honorer de ses cadeaux de baseball. Je sais qu’on nous dit qu’il est le fils de Fernando Tatis, mais vous pourriez aussi me dire qu’il est l’enfant amoureux du Silver Surfer et je le croirais.

Tatis Jr. bat .302 cette saison, avec 27 circuits, 56 points produits et 18 buts volés – il a également un pourcentage défensif de .922. Cet enfant peut tout faire. Même défier les lois fondamentales de la gravité, semble-t-il.