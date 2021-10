Fernando Tatis Jr. a disparu le ballon du Dodger Stadium

le dominicain Fernando Tatis Jr. a tiré un Home Run bête qui est sortie de la Stade des Dodgers traversant tous les gradins du champ droit au milieu du match de la MLB.

Lors du dernier match de la saison entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego, Tatis Jr. a connu une séquence de 12 à 9 sur des prises avec 1 coup sûr qui l’a mise de côté avec un circuit de 462 pieds aux expéditions de Tony Gonsolin.

Le dernier joueur à sortir le ballon du Dodgers Stadium était Giancarlo Stanton lorsqu’il jouait pour les Marlins de Miami.

Tatis Jr. est devenu le deuxième joueur des San Diego Padres avec le plus de circuits en une saison avec un total de 42, laissant derrière Ken Caminiti et Adrian González.

Fernando Tatis Jr… il l’a sortie du stade ! Littéralement! 467 pieds ! #FaimPourPlus | #ElExtrabase⚾️🇩🇴 pic.twitter.com/bWnsP1Kbi6 – El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) 1er octobre 2021

La course MVP n’est pas terminée, Tatis Jr. compte désormais 42 circuits avec 97 points produits et un AVG de 284. Les autres candidats à ce prix tels que Bryce Harper des Phillies de Philadelphie et Juan Soto des Nationals de Washington, ils ont été éliminés de la éliminatoires tout comme Fernando et ses Padres de San Diego.

En environ 127 matchs, il a 465 apparitions au marbre, 99 points marqués, 131 coups sûrs, 29 doubles, 42 circuits, 97 points marqués, 62 BB, 147 retraits au bâton, 25 buts volés, 282 par AVG, 366 par OBP, 615 par SLUG, 981 par OPS.