Fernando Tatis Jr. a rompu le silence sur son retour cette saison

Le dominicain Fernando Tatis Jr. pourrait jouer dans le champ extérieur lorsqu’il se remettra de sa blessure à l’épaule dans le MLB 2021.

Fernando Tatis Jr Je prenais des hauts dans les pratiques de la Padres de San Diego Avant le match contre les Diamondbacks de l’Arizona, il tentait de voler quelques circuits à ses coéquipiers.

Cependant, ce n’était pas idiot, mais il est envisagé de l’envoyer au champ central lorsqu’il reviendra de sa blessure dans le MLB tel que rapporté par Kevin Acee, un écrivain pour le Padres de San Diego.

Au fait, Tatis Jr. qui ne se fera certainement pas opérer avant la fin de la saison et sera de retour dans quelques jours.

Plus vous en parlez, plus il semble possible que Fernando Tatis Jr. commence CF à son retour.

Ce qui semblait idiot au début semble maintenant être au moins sérieusement pris en considération.

– Kevin Acee (@sdutKevinAcee) 7 août 2021