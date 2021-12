Fernando Tatis Jr a subi un accident de voiture en République dominicaine

le dominicain Fernando Tatis Jr a subi un accident dans la République Dominicaine en conduisant une moto.

El escritor de los Padres de San Diego, Kevin Ace, confirmó los rumores y notificó que el pelotero se encuentra totalmente bien sin lesiones graves, el accidente fue el domingo 5 de diciembre y el martes por la mañana puso history en su Instagram caminando por un Forêt.

Cependant, il a été transféré dans un centre médical pour recevoir des soins, un proche du joueur a informé que Tatis Jr est normal en faisant ses activités sportives sans aucun problème.

Les Padres de San Diego ne peuvent en aucun cas commenter ou faire un rapport sur Fernando Tatis Jr, jusqu’à ce que la MLB et la Players Association parviennent à un accord de travail.

Fernando Tatis Jr. est sans aucun doute l’un des visages de la MLB, il n’est pas inhabituel que les réseaux soient altérés par des rumeurs qui peuvent changer un peu les choses.

Tatis Jr a été finaliste pour le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale la saison dernière, marquant 43 circuits à l’âge de 22 ans et sa troisième saison dans le meilleur baseball au monde.

De plus, ce n’est un secret pour personne que la République dominicaine est le pays où sont nés le plus grand nombre de joueurs de la Major League Baseball en ce qui concerne les joueurs étrangers, mais c’est aussi le pays où le plus de joueurs professionnels ont perdu la vie sur les routes.