Fernando Tatis Jr. et Trevor Bauer échangent des insultes “Daddy” sur Twitter ⋆ .

Ne regardez pas maintenant les fans de baseball, mais la meilleure rivalité de toute la MLB réside maintenant dans SoCal.

Comme si la collision entre les Padres de San Diego et les Dodgers de Los Angeles pour le deuxième week-end consécutif ne suffisait pas, nous avons maintenant un boeuf à part entière pour l’accompagner! La superstar des Padres, Fernando Tatis Jr., a répondu aux critiques du partant de Los Angeles, Trevor Bauer, à propos de sa féroce célébration du home run lors du match de samedi.

Tout a commencé sur le diamant lui-même lorsque Tatis a frappé le deuxième lancer qu’il a vu de Bauer dans la toute première manche dans les sièges.

Fernando Tatis Jr écrase un circuit à domicile contre Trevor Bauer puis se couvre les yeux pour se moquer de lui pic.twitter.com/FrU7B16ILR – Michael Schwab (@ michaelschwab13) 25 avril 2021

Tatis a couvert un œil en arrondissant la première base, un tir direct sur le vainqueur en titre du NL Cy Young Award. Dans un acte qui ne peut être qualifié que d’arrogant, Bauer a notamment lancé un match d’entraînement de printemps contre les Padres avec un œil fermé.

Eh bien, maintenant Tatis et les Padres ripostent. L’arrêt-court de la superstar n’a pas été fait là-bas. Il a réussi un autre circuit en sixième manche. Il est sorti de Bauer à nouveau et Tatis avait plus de bouffonneries de fête à la main.

#HazloGrande, @tatis_jr. pic.twitter.com/5sEuIldtel – MLB (@MLB) 25 avril 2021

Rien à voir ici. Juste un petit saut, saute et saute en arrondissant la troisième base. Je veux dire tirer, ce dinger était le quatrième coup de circuit de Tatis sur une période de deux nuits. Ajoutez à cela le fait que deux d’entre eux sont sortis d’un lanceur qui a trollé son équipe à l’entraînement de printemps et il a parfaitement le droit d’être excité.

Du côté positif, il ne semble pas probable que Trevor Bauer ou des Dodgers chassent Fernando Tatis Jr.à l’avenir. Bauer a suggéré dans une interview avec MLB.com que lorsqu’il s’agit de Tatis et de ses violoncellistes flamboyants, il est «tout à fait pour».

Trevor Bauer veut voir plus de célébrations des frappeurs et appelle les lanceurs à lancer ceux qui célèbrent «doux». pic.twitter.com/q36uIUPUlz – ESPN (@espn) 25 avril 2021

Tant mieux pour Trevor. MAIS… sommes-nous absolument sûrs que tout cela est amusant et amusant ??

La vidéo Twitter d’un fan a accusé Tatis d’avoir atteint le receveur pour voler les signes sur le terrain qui est finalement devenu son deuxième circuit de la nuit. Vous êtes le juge:

suis-je fou ou comme… est-ce que Fernando Tatis Jr savait ce qui allait arriver ?? Fais-moi savoir! pic.twitter.com/14tsqzeG0X – Fuzzy (@fuzzyfromyt) 25 avril 2021

Eh bien, Bauer a complètement changé sa chanson quand il est tombé sur ce clip. Et Tatis était prêt et attendait dans les réponses. Une fois que les insultes de papa commencent à être lancées, vous savez qu’un feu brûle!

Tranquilo hijo. pic.twitter.com/lRe2hBLmR8 – Fernando Tatis Jr. (@tatis_jr) 25 avril 2021

Après avoir frappé deux circuits à domicile, Fernando Tatis Jr. a apparemment estimé qu’il en avait assez fait pour être le papa de Trevor Bauer. Quel retour!

Bauer n’allait pas simplement laisser cela tenir. Sa réplique a réussi à entraîner son compatriote Padre Manny Machado dans la mêlée:

Vous et Manny formez un couple assez mignon après tout https://t.co/o1CYzHTSjb – Trevor Bauer (ト レ バ ー ・ バ ウ ア ー) (@BauerOutage) 25 avril 2021

Maintenant, c’est ce dont le baseball a besoin! Deux des stars du jeu se tirent dessus à la fois sur le terrain et sur Twitter. Cela rend certainement la finale de la série de ce soir (et le match en caoutchouc) encore plus convaincants.

Ce n’est pas comme si Tatis et Bauer pouvaient se contourner l’un l’autre non plus. Les Padres et les Dodgers s’affronteront 12 fois de plus cette saison.

Tout comme chaque fois que les Yankees de New York et les Red Sox de Boston se battent, cette rivalité de NL West est vraiment devenue une rivalité à ne pas manquer.

