Fernando Tatis Jr. fait une erreur d’enfant avec les bases chargées

arrêt-court dominicain Fernando Tatis Jr. fait une erreur très coûteuse pour l’équipe de Padres de San Diego dans la même première manche dans le match important contre les Cardinals de St. Louis.

Après être devenu viral samedi soir à la suite d’une dispute avec son coéquipier Manny Machado, Fernando Tatis Jr. il a fait une erreur qui n’est pas très courante au niveau de la Ligue majeure.

Même si les champs extérieurs ne sont pas sa position naturelle, Fernando Tatis Jr. a laissé tomber une mouche juste de son gant, et le pire était que les bases étaient chargées à l’époque. Les Cardinals ont marqué le point de tête dans la même première manche, et le pire de tout, les buts étaient pleins sans retrait, et les Cardinals ont marqué 5 points dans cette manche.

Bien que les Padres aient marqué 3 points plus tard et se battent pour ne pas être balayés et à 3,5 matchs de la deuxième place sur la Wild Card AL, les choses ne semblent pas très bonnes sur le banc pour les Padres de San Diego. Surtout avec deux de ses deux meilleurs joueurs.

Ici la vidéo :