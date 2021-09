Fernando Tatis Jr. frappe son 37e circuit de la saison et conduit en quatre points

in

Le dominicain Fernando Tatis Jr. des Padres de San Diego ont frappé un énorme coup de circuit contre les Astros de Houston en MLB 2021 pour mettre la cerise sur le gâteau en neuvième manche.

Fernando Tatis Jr. il a mis deux de Vladimir Guerrero Jr. en home run et a eu presque 5 jours sans ajouter un home run dans les Majors, le dernier était en Arizona quand il est sorti de la punition que Tyler Gilbert avait, le même qui a lancé un sans coup sûr aux Padres de San Diego dans le MLB.

À travers le match des Padres de San Diego et des Astros de Houston, Fernando Tatis Jr connecté un Home Run de deux s’enfuit d’une balle rapide de 94 milles pour mettre le jeu de chat en place pour son équipe.

Quand il a frappé la balle, les narrateurs savaient quel était son destin comme Tatis Jr, il est toujours resté dans la bonne zone et est tombé au premier étage du stade des Padres. En disant Home Run Il a parcouru 110 milles et parcouru 444 pieds de distance.

Dans ce seul match, le Dominicain est allé 4-2 avec 2 BB, 1 HR et 4 points produits sur les dix marqués par les Padres de San Diego. Tatis Jr. a égalé Ronald Acuna pour le quatrième nombre de circuits à 115 milles ou plus cette saison avec un total de 3, le roi est Giancarlo Stanton avec 9 et Ohtani avec 8.

Ici la vidéo :

En attendant, voici comment le tableau des home run dans les majors reste:

Shohei Ohtani : 43 Salvador Perez : 40 Vladimir Guerrero Jr : 39 Fernando Tatis Jr : 37 Marcus Semien : 34

Maintenant, l’arrêt-court atteint 0,283 avec 37 circuits, 24 bases volées et 85 points produits, dépassant le nombre de coups de circuit prédit et se rapprochant des 40 circuits, il va sans dire qu’il peut faire plus que ce que les analystes du MLB ils attendaient.

Le frappeur Wil Myers et Manny Machado ont également excellé en attaque avec les Padres, réussissant tous les deux une paire de circuits. Machado et Myers ont été constants tout au long de la saison, contrairement à d’autres joueurs comme Eric Hosmer et Adam Frazier depuis qu’ils ont rejoint l’équipe.