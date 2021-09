Fernando Tatis Jr. ne veut pas opérer et a parlé de son avenir

in

le dominicain Fernando Tatis Jr. Il a évoqué la supposée opération qui sera effectuée à la fin de la saison selon plusieurs médias, en plus de la façon dont sa vie joue un autre poste dans la MLB avec les Padres de San Diego.

Après la dernière blessure de Tatis Jr, les Padres savaient que si cela se reproduisait, ils rateraient probablement le reste de la saison régulière et évidemment les playoffs. Cependant, ils l’ont déplacé vers les champs extérieurs où il risque moins de se blesser ou de se blesser. épaule gauche, a moins de contact avec le sol.

À travers une interview avec le célèbre journaliste sportif dominicain Yancen Pujols, le cogneur des Padres de San Diego lui a dit qu’il prenait beaucoup plus soin de son épaule car il ne voulait pas se faire opérer. De plus, il a admis que jouer dans le champ extérieur est temporaire et qu’il recommencera à jouer à l’arrêt-court comme il le fait depuis ses débuts.

«Je jouerai à nouveau à l’arrêt-court. Jouer dans les jardins est temporaire. J’exclus une opération à l’épaule. J’ai pris grand soin de mon corps et cela en valait la peine”, a-t-il déclaré. Fernando Tatis Jr.

Fernando Tatis à @YancenPujols : « Je jouerai à nouveau l’arrêt-court. Jouer dans le champ extérieur est temporaire. J’exclus de me faire opérer de l’épaule. J’ai pris grand soin de mon corps et ça a payé.” pic.twitter.com/jdQBiGZiGc – Héctor Gómez (@ hgomez27) 7 septembre 2021

En environ 19 matchs joués dans le champ extérieur, c’est encore le moment où Fernando Tatis Jr. ajoute une passe décisive et n’a autorisé aucune erreur. Il y a deux jours, il a laissé tomber deux balles, mais elles ont été marquées comme des coups sûrs à cause du soleil.

La blessure de votre épaule Il influence grandement la mauvaise défense qu’il avait sur le terrain, il est le deuxième joueur avec le plus d’erreurs défensives en 2021. Ce n’est pas encore confirmé s’il ne va pas opérer, il n’est pas le seul à prendre le dernier mot car si cela lui arrivait une blessure au milieu d’une saison, il le raterait complètement.

Jake Cronwertoh a pris le relais à l’arrêt-court d’une très bonne manière, à l’origine c’est sa position et c’est devenu plus que clair. Manny Machado continue d’être le meilleur défenseur des Padres de San Diego.