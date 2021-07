Fernando Torres revient à l’Atlético de Madrid

25/07/2021 à 20:59 CEST

Fernando Torres retourne à l’Atlético de Madrid. La légende rouge et blanc revient dans le club de ses amours pour rejoindre les rangs des entraîneurs de l’Académie en prenant les rênes de l’Atlético de Madrid Juvenil A lors de la saison 2021/22.

tours, qui a vécu la saison dernière avec différentes équipes de rojiblancos pour se familiariser avec le quotidien de leur staff technique et la méthodologie propre du club, franchira une nouvelle étape dans sa formation en abordant sa première étape sur les bancs.

Le ‘Niño’ est un parfait connaisseur du club matelas en général et de son Académie en particulier, puisqu’il est entré en 1995 pour faire partie de la catégorie juvénile. Le 27 mai 2001, il fait ses débuts avec l’équipe première. Ferdinand Il a porté l’élastique rouge et blanc lors de 404 matches officiels, puis a joué à Liverpool, Londres, Milan et Tosu, où il a mis fin à sa carrière en défendant le maillot Sagan Tosu.

Sa carrière a été marquée par le succès, tant individuellement que collectivement. Champion et meilleur buteur d’Europe des moins de 16 ans et des moins de 19 ans en 2001 et 2002, une pièce fondamentale dans le cycle victorieux de ‘la Roja’ entre 2008 et 2012, s’autoproclamant champion de deux Coupes d’Europe et d’une Coupe du monde et vainqueur de de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa avec Chelsea, a parachevé son palmarès en remportant la Ligue Europa à Lyon avec l’Atleti. Fernando Torres Il a dit au revoir en tant que footballeur de l’Atletico le 20 mai 2018 lors d’un match contre Eibar.

De cette façon, Fernando Torres Il retourne dans ce qui est sa maison pour faire partie de l’Académie et poursuivre sa formation dans différents domaines du club.