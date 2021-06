Ferragamo choisit Gobbetti de Burberry comme nouveau chef

Le logo de la maison de couture de luxe italienne Salvatore Ferragamo est visible dans un magasin, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, à Zurich, en Suisse

Le groupe de mode italien Salvatore Ferragamo (SFER.MI) a annoncé lundi avoir choisi Marco Gobbetti, PDG sortant du groupe britannique de luxe Burberry (BRBY.L), comme nouveau directeur général.

Des spéculations sur un éventuel remaniement de la direction de Ferragamo circulent depuis un certain temps, même après que la famille Ferragamo a confirmé l’actuelle PDG Micaela Le Divelec en mars.

Ferragamo a été plus durement touché que la plupart de ses rivaux par les retombées de la pandémie de coronavirus et est souvent cité par les observateurs du secteur comme une cible possible de prise de contrôle, car les petites entreprises sont moins en mesure de se protéger contre les changements de tendances et de goûts que les conglomérats du secteur.

L’année dernière, le groupe de luxe italien a rappelé l’ancien PDG Michele Norsa au poste de directeur exécutif pour aider la direction à réorganiser la marque et à surmonter la tempête COVID-19.

Ferragamo, célèbre pour les chaussures portées par des stars hollywoodiennes telles qu’Audrey Hepburn, a déclaré que Gobbetti prendrait ses nouvelles fonctions dès qu’il serait libéré de ses obligations contractuelles.

Dans un communiqué séparé, Burberry a déclaré que Gobbetti quitterait le groupe britannique fin 2021.

Ancien PDG de Moschino, Gobbetti a passé 13 ans dans le groupe LVMH (LVMH.PA) où il était PDG de Givenchy et Céline, avant de prendre ses fonctions actuelles chez Burberry, a déclaré Ferragamo.

Les actions de Ferragamo ont augmenté de 2,6% à 07h04 GMT, surperformant un indice All-Share à peu près plat (.FTITLMS).