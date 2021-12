Ferran Martorell, 80 ans d’amour pour l’Espanyol

10/12/2021 à 06h30 CET

Huit décennies. C’est dit bientôt, mais cela représente une longue période de temps et, surtout, très vive. A cet âge arrive aujourd’hui une personne qui, avant tout, se définit comme un Espagnol des quatre côtés. Votre nom, Ferran Martorell Oliveras, fait partie de droit de l’histoire du RCD Espanyol.

Chaque 10 décembre C’est un jour spécial pour lui, même si l’année dernière il l’était encore plus. Et tout cela parce que quatre jours auparavant, le dimanche 6, il a vécu l’un des moments les plus heureux de sa vie : l’Espanyol a rendu justice en accrochant sa photo dans la galerie des présidents de clubs. « Oubliée » lorsque cet espace se trouvait dans la Sarrià disparue, l’entité a finalement reconnu sa condition telle qu’elle le méritait dans la place aménagée au sein du stade RCDE.

C `est vrai que Ferran Martorell a été en fonction pendant une courte période – il a succédé à Antoni Baró-, mais il n’en est pas moins vrai que ces mois de 1989 ont été intenses. L’Espanyol étant relégué en deuxième division, il a tenu parole convoquer les premières élections démocratiques à la présidence du club et, à son tour, de ne pas se présenter devant eux.

17 ans de gérant

Servir de président était l’une de ses plus grandes illusions. En réalité, Il a passé plus d’un cinquième de sa vie dans les managers de Kakhol lavan. Sept ans au conseil d’administration de Manuel Meler, sept autres en tant que premier vice-président de Baró, son mandat de président et, enfin, deux années supplémentaires en tant que membre du conseil d’administration de Daniel Sánchez Llibret.

Sans aucun doute, être manager est quelque chose qui était dans son sang. Remarque: dans la galerie des présidents sont répertoriés Genaro de la Riva, Santiago de la Riva et Victoriano de la Riva. Tous, les grands-oncles de Ferran. Aussi son oncle charnel, Victoriano Oliveras de la Riva. Et n’oublie pas ton autre oncle, Alberto Martorell, qui était gardien de but de la première équipe bleu et blanc.

Publiciste de premier ordre

80 ans à plein régime et sans perdre une seconde. Ce serait peut-être un bon slogan dans la vie de Ferran Martorell. Slogan, oui. Un mot très spécial pour lui, bannière de la célèbre agence de publicité qu’il a fondée en 1968, après s’être rendu compte que son truc n’était pas la comptabilité. Les campagnes les plus connues de marques connues, récompensées dans les concours publicitaires les plus importants, sont passées par son entreprise.

Son curriculum vitae est enviable. Après des études d’économie et rejoint le service comptabilité de la société Nestlé, il découvre que sa vocation était le marketing et la publicité. Président du syndicat de la publicité et de l’Associació Catalana de Publicitat, également a été le fondateur et le premier doyen du collège de publicité.

Sa passion pour les slogans a également atteint l’Espanyol. N’oubliez pas que ce ‘Jo, carrière’ était l’une de ses créations. On peut dire qu’il a gagné beaucoup d’argent avec son travail, mais aussi qu’il a beaucoup investi dans le club de ses amours. Parfois, gagner la rangée familiale étrange, comme c’est arrivé à de nombreux gestionnaires. Pendant son mandat de vice-président d’Antoni Baró, il était chargé de conclure d’illustres signatures, comme celui du Danois John Lauridsen ou du gardien Tommy N’Kono.

Tertullien ignifuge

Dans le monde des médias, la figure de Ferran Martorell a également émergé, lorsque son activité de manager a pris fin. On se souvient de sa participation aux rassemblements sociaux de programmes tels que « 100 x 100 Futbol », présenté par Pere Escobar, ou « Gol a Gol », tous deux de Televisió de Catalunya. Toujours, défendre les couleurs bleu et blanc avec une grande éducation et portant sa cravate noire habituelle. Un symbole « en signe de protestation contre la corruption dans le monde », comme il l’a expliqué à plus d’une reprise.

Comme c’était aussi un symbole de carrière l’une de ses « œuvres » footballistiques : la Fondation Ferran Martorell. Des centaines de jeunes footballeurs sont passés par l’ancien terrain en terre battue du Rayo Esplugues au cours de ses 18 années d’existence, entre 1990 et 2008. Martorell s’est allié au souvenir d’Agustín Mellado dans un projet qui a pris fin en 2008 en raison du manque d’installations pour continuer. Sant Andreu -dont il fut également entraîneur- assuma la direction des équipes d’une carrière d’où sortaient des footballeurs comme Unai Vergara, Luque, Damià, Quique de Lucas ou Pol Calvet.

Aujourd’hui, Ferran Martorell est au début des années 80. Une vie très active, avec des passions comme la publicité, la peinture et surtout l’Espanyol, le club qu’il a présidé en 1989. Félicitations, Président !