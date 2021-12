Ferran Torres a officiellement terminé son déménagement à Barcelone depuis Manchester City pour un montant de 46 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 50 millions de livres sterling avec des ajouts. Le transfert est le premier de Xavi dans la pirogue du Camp Nou et montre que, quoi qu’il en soit, Barcelone est toujours capable d’attirer des joueurs vedettes. L’attaquant a signé un contrat jusqu’en 2027.

Ferran Torres achève son déménagement à Barcelone

De l’indispensable à Manchester City à l’indispensable à Barcelone

A Manchester City, Ferran Torres était l’une des nombreuses stars. Vous l’avez éliminé et un autre joueur de talent égal est intervenu. À Barcelone, cependant, Torres sera l’homme principal ; il arrive en tête d’affiche du présent et de l’avenir du club avec la chance de devenir un héros. Et cette idée l’aurait attiré.

D’une certaine manière, le transfert est très similaire à celui de Leroy Sane au Bayern Munich en 2019. Beaucoup en ont été choqués et pensaient que Sane était l’un des meilleurs joueurs de Manchester City et faisait partie intégrante des plans de Pep Guardiola. Comme Torres, cependant, le talent de Sane a été presque englouti par la quantité de capacités autour de lui, et il n’a jamais été capable de se démarquer. Au Bayern, sa capacité ne pourrait pas être plus claire qu’elle ne l’est actuellement. Et Torres espère reproduire cette hausse.

Si Torres peut amener Barcelone dans les places de la Ligue des champions cette saison, alors il sera un succès instantané avec ce qui est incroyablement difficile à satisfaire les fans. Telle est l’ampleur de la situation à Barcelone, l’attaquant devra peut-être traverser la tempête en cours avant de pouvoir vraiment apprécier de jouer pour un si grand club.

Il connaîtra le chaos dans lequel il est entré. Mais, il sera également conscient que l’avenir peut être prometteur s’il frappe le sol aux côtés d’Ansu Fati et Pedri. Une chose qui est claire avec le transfert, c’est que Xavi construit pour l’avenir.

