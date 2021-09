Ferran Torres consolide avec Luis Enrique

09/06/2021 à 17h00 CEST

L’attaquant de Manchester City, Ferran Torres, a définitivement gagné une place dans les plans de Luis Enrique. Il est revenu de l’entame contre la Géorgie et a inscrit le troisième dans une belle victoire (4-0) après la débâcle contre la Suède lors du premier match de la pause de l’équipe nationale et qui laisse l’Espagne dans les cordes dans l’accès à la Coupe du monde au Qatar 2022.

Les Espagnols, qui ils ont perdu José Luis Gayà en raison d’une blessure pour le reste de la concentration, a fait preuve d’un très bon niveau et Abel Ruiz a fait ses débuts en tant que titulaire accompagnant Pablo Sarabia et Ferran Torres lui-même, qui a marqué au bord de la pause. Il a inscrit son neuvième but en tant qu’international et en compte cinq au total jusqu’à présent en 2021..

5 – Ferran Torres est le premier joueur espagnol 🇪🇸 à marquer cinq buts ou plus au cours de la même année civile (cinq en 2021) depuis Isco Alarcón en 2018 (cinq également). Vital. pic.twitter.com/DkQlbyp6cZ – OptaJose (@OptaJose) 5 septembre 2021

Il est le premier joueur de l’équipe nationale à atteindre ou dépasser ce chiffre en une année civile depuis Isco Alarcón en 2018, quand il a également inscrit les cinq buts et a eu un poids spécifique avec Lopetegui et plus tard avec Fernando Hierro lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Continuez à faire grandir la ville et en Espagne

Ferran Torres affronte sa quatrième saison dans le football professionnel : il a fait ses débuts avec l’équipe première de Valence à la fin de la saison 2017/18 et a été définitivement consolidé en 2018/19. Le grand niveau du Valencien a attiré l’attention du Manchester City de Pep Guardiola, qui l’a incorporé à l’été 2020 en échange de 23 millions d’euros.

L’équipe de jeunes a été importante avec l’entraîneur catalan, où il a déjà joué jusqu’à 40 matchs officiels et dans lequel il a marqué 15 buts et distribué quatre passes décisives.. Il a fait ses débuts avec l’équipe nationale en septembre 2020 et depuis lors, Luis Enrique l’a eu présent dans la grande majorité des appels.