Ferran Torres dit au revoir à City

30/12/2021 à 14:11 CET

sport.es

Malgré les difficultés qui subsistent pour l’enregistrement des Torres de Ferran, le joueur de Foios a fait ses adieux à l’équipe anglaise sur son compte Instagram, remerciant les citoyens pour leur séjour de deux saisons avec l’équipe de Manchester après sa signature par Valence.

L’ailier valencien, qui était une priorité pour Xavi, a pu partir après Pep Guardiola accepter son transfert une fois que le joueur lui a fait savoir qu’il voulait accepter l’offre faite par Barcelone.

Au Fútbol Club Barcelona, ​​ils savent qu’ils n’ont fait qu’une partie du travail dans l’incorporation de Torres de Ferran. Les négociations avec Manchester City ont porté leurs fruits et le club du Barça a pu intégrer l’un des meilleurs joueurs espagnols. Cependant, maintenant, le service des sports travaille à terminer l’opération et à inscrire Torres de Ferran en Liga, ce qu’ils savent n’est pas possible pour le moment, bien que les adieux du joueur suggèrent que cela finira par être fait.